¿Cuantos aviones no tripulados tiene Hezbollah? Una estimación

25 diciembre, 2021

En el informe especial que publicamos el 21 de diciembre, dijimos que estimamos que hoy en día Hezbollah cuenta con aproximadamente 2.000 vehículos aéreos no tripulados (VANT) o drones.

Por Tal Beeri

Durante los últimos 15 años, ha habido un enorme aumento en el número de aviones no tripulados de Hezbollah. Mientras que en 2006 Hezbollah tenía solo unas pocas docenas de drones (en nuestra estimación menos de 50), tenemos información de que en 2013 tenían unos pocos cientos (aproximadamente 200 drones) y en 2016 tenían cientos de (estimamos hasta 800 drones). Estimamos que ahora tienen al menos 2.000 drones.

Las razones del inmenso aumento en el número de vehículos aéreos no tripulados de Hezbollah hasta la fecha se pueden dividir en dos períodos principales:

2006 hasta 2013:

• Conclusiones de Irán y Hezbollah de la Segunda Guerra del Líbano (2006).

• Hezbollah se da cuenta de la capacidad y el potencial de los VANT como herramientas de inteligencia y ofensivas y compensa la falta de otros poderes (falta de una Fuerza Aérea y dificultades en la precisión de los misiles).

Hezbollah tiene una flota de 200 drones fabricados en Irán (ynetnews 2013)

2013 hasta 2021

• Necesidad operativa para los combates en Siria.

• Apertura del corredor terrestre de Teherán a Beirut para transferir equipos y armas.

• Fortalecer las capacidades independientes de desarrollo, adquisiciones y producción de Hezbollah en territorio libanés.

Hezbollah tiene cientos de vehículos aéreos no tripulados (Haaretz 2016)

El «Ejército de VANT» de Irán ya no es una amenaza táctica. Aunque el «Ejército de VANT» de Irán no representa una amenaza existencial para el Estado de Israel, ciertamente representa una amenaza estratégica. Hay muchos ejemplos de esto. por ejemplo, un «enjambre» de vehículos aéreos no tripulados de Hezbollah que ataque extensamente los sistemas de defensa aérea de Israel en el norte podría neutralizar las defensas de Israel o dañarlas gravemente. Otro ejemplo podría ser un ataque de drones en el puerto de Haifa, cerrándolo de facto.

La cantidad, calidad y capacidad de operar los UAV a gran escala hacen del «Ejército de drones» una amenaza estratégica para Israel.

Fuente: Alma Reasearch and Education Center