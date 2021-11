Cuando la naturaleza se encuentra con la ciencia

19 noviembre, 2021

“Portcare” la marca israelí de cosméticos lanza “Los 4 Fantásticos” una serie de “boosters” que combinan vitaminas y minerales, para esculpir la piel sin procedimientos quirúrgicos.

En los últimos tiempos escuchamos cada vez más la palabra “booster” (refuerzos) también cuando se trata de cosméticos y cuidado de la piel facial. El fuerte deseo de disfrutar de una piel facial fresca, agradable al tacto y flexible, motiva la búsqueda de productos de cuidado, naturales y eficaces. Una combinación que no siempre es fácil de encontrar.

En estos días la marca israelí de cosméticos “Portcare” lanza una nueva línea en el campo del anti-envejecimiento. Se trata de “Los Cuatro Fantásticos” una serie de 4 “Boosters” o reforzadores que combinan vitaminas y minerales que esculpen los rasgos faciales, estimulan la circulación sanguínea y despiertan el sistema de la piel sin un procedimiento quirúrgico invasivo.

https://www.port-care.com/

“Portcare” es una empresa familiar israelí de cosméticos, fundada por Jan Portugeys que es también el director general de la misma, junto a su hija Mariana Yudin Portugeys, directora de Desarrollo y Formación y Alona Portugeys instructora en jefe. La firma se especializa en el anti envejecimiento de la piel y ha desarrollado una línea de productos activos diseñados para uso profesional y personal para la restauración y cuidado de la piel. Todos los productos pasan las pruebas más estrictas y cuentan con licencia del Ministerio de Salud, fecha de vencimiento y cumplimiento de estrictos estándares internacionales.

Mariana presenta la serie

Mariana que desarrolló los nuevos productos y declara en ocasión de la presentación: “En el tema de cosmética, debemos romper algunas reglas y nuestro objetivo es combinar ciencia y naturaleza para no tener que elegir los productos a usar. La solución es equilibrar la piel con el objetivo de tener una tez sana y para lograrlo no tener que comprar varios productos sino que adoptar los que den solución a los problemas. Estos son los principios de nuestra innovadora compañía ´Portcare´ y esta es también la teoría detrás de la serie de “boosters. La marca está comprometida con la preservación del medio ambiente y, por lo tanto, nuestros productos no han sido probados en animales. La compañía tiene como objetivo reparar y mejorar la condición de nuestra piel, especialmente en el clima de Israel y producir resultados a largo plazo que sean naturalmente visibles al ojo”.

Los 4 boosters diferentes juntos producen el resultado deseado:

“Snow Booster” es un activador particularmente fuerte a base de ácido glicérico combinado con una planta única que actúa para aclarar la piel. Es un antioxidante, protege la piel del daño ambiental y contribuye a una piel luminosa y tersa.

“Ecology Booster” es un “anti-aging” extremadamente potente que actúa como antioxidante y protege la piel del daño ambiental, aumenta su elasticidad y su nivel de turgencia. Contiene un cóctel único de minerales: magnesio, zinc y cobre que provocan un aumento de la energía celular.

Masajes con el “booster”

El “Relax And Drink Booster” actúa para calmar la piel, restaurarla y proporcionarle hidratación. Con un ingrediente único: la planta de loto combinada con extracto de pepino, que actúa para calmar, restaurar e hidratar la piel. Restaura la barrera epidérmica, aumenta la hidratación, calma la hinchazón y es adecuado para todo tipo de pieles.

La familia “Portcare”



“Hidrate Me Booster”, suero hidratante que contiene ingredientes activos para aumentar el nivel de humectación, de efecto refrescante inmediato, deja la piel más sana y radiante. Su uso regular es eficaz para prevenir las arrugas.

Fotos: Chiquita Levov