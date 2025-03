¿Cuán serias son las protestas en Gaza?: La bronca contra Hamás ya no es un asunto marginal

Despliegue de Hamás en Gaza Foto: Hadi Mohammad / Fars Media Corporation CC BY 4.0 vía Wikimedia Commons

Por Orit Perlov

Algunas de mis reflexiones sobre las protestas contra Hamás en el norte de la Franja de Gaza:

1. Las protestas y el odio hacia Hamás en toda Gaza son 100% auténticos. Ciertamente, no son el resultado solo de la reanudación de los combates, sino más bien el resultado de la intensa ira hacia Hamás provocada por el retorno a los combates, que ha llevado a:

• El cambio desde el sumud (firmeza) a la supervivencia: nadie permanece más en su casa cuando las Fuerzas de Defensa de Israel llaman a la evacuación;

• Un llamamiento público a la rendición en el norte de Gaza;

• Muchos afirman que ya no quieren el regreso de los presos sino “sólo comida y tiendas de campaña”;

• Un llamado público para derrocar al régimen de Hamás y para que la organización abandone la Franja.

2. Los organizadores de la protesta son activistas del movimiento Bidna Na’ish (Queremos vivir) de Fatah en la Franja. Hubo dos olas de protestas anteriores: en 2019 contra el alto costo de la vida y en 2023 contra el gobierno de Hamás en la Franja. En aquel entonces, todo acabó en palizas y detenciones.

3. Qatar está haciendo todo lo posible para sabotear las protestas. No cubre los cánticos de los manifestantes y sólo muestra los carteles que piden el fin de la guerra, y publica declaraciones engañosas de líderes locales en el norte de Gaza que supuestamente todavía apoyan a Hamás. No hace falta decir que no se transmitieron los lanzamientos de piedras contra los operativos de Hamás que llegaron a dispersar la protesta, ni tampoco los cánticos de los manifestantes de “Hamás Al Jazeera” (los habitantes de Gaza afirman que la falsa representación que Al Jazeera hizo de Hamás como fuerte y en control llevó a Israel a reanudar los combates).

Fuente: INSS – The Institute for National Security Studies