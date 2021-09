Coronavirus: la mitad de los maestros en Israel no recibió la vacuna de refuerzo

20 septiembre, 2021

Las autoridades estiman que se trata de una cuestión de tiempo, debido a que la mayoría de los docentes sí recibieron las dos primeras dosis sin inconvenientes.

El Ministerio de Educación informó que solo la mitad de los maestros en todo el país recibió la vacuna de refuerzo (la tercera dosis) contra el COVID-19. No se especificó si esa cifra representa la totalidad de los docentes, o bien el 90 por ciento de los mismos, que recibió las dos primeras.

En las escuelas los maestros tienen que estar vacunados para asistir a dar clases, o bien presentar un resultado negativo de un test de coronavirus dos veces por semana. Las autoridades manifestaron que, por el momento, no hay intención de flexibilizar esta normativa para los docentes.

Las autoridades creen que los docentes aguardaban a la semana de vacaciones por Sucot para asistir a los centro de vacunación. Foto: Licencia Creative Commons.

«Creemos que la mayoría de los maestros serán vacunados durante la semana de Sucot y durante los primeros días de clases», dijo una fuente del Ministerio de Educación en el sitio de noticias Walla.

«La mayoría de los maestros han sido vacunados con la primera y la segunda vacuna, lo que significa que ya no están en el negocio de negar las vacunas. Para la mayoría de ellos, es solo una cuestión de tiempo respecto a cuándo van a recibir la tercera. No vemos una situación en la que la mayoría de los maestros no sean vacunados», expresaron las autoridades educativas.

Más del 30 por ciento de la población total en el país ya recibió la dosis de refuerzo de la vacuna.