Convocan nuevas protestas en Tel Aviv contra el gobierno de Netanyahu

20 enero, 2023

Tras las multitudinarias protestas que congregaron a más de 80.000 personas el pasado sábado, organizaciones de la sociedad civil en Israel han convocado para mañana nuevas manifestaciones contra el Gobierno de Benjamín Netanyahu, que se esperan aún más multitudinarias.

El ex primer ministro y líder de la oposición, el centrista Yair Lapid, ha confirmado que acudirá a la cita de este sábado, cuando también se esperan protestas más pequeñas en otras ciudades del país, como Jerusalén, Haifa o Beersheva.



“Estamos deteniendo la locura y luchando por el país en Haifa, en Jerusalén, en Tel Aviv. Ven y protege a nuestro amado país de la ruina democrática. Sí, yo también estaré allí”, dijo Lapid en un video en sus redes sociales el miércoles.



Los organizadores esperan una participación aún mayor que la del sábado pasado, ya que los pronósticos anuncian buen tiempo, frente a la lluvia de la semana anterior, que no fue impedimento para reunir a más de 80.000 israelíes en la Plaza Habima de Tel Aviv para protestar contra las políticas del nuevo gobierno, y en particular por su polémica reforma judicial.



La descalificación para ejercer como ministro del líder ultraortodoxo Aryeh Deri esta semana por parte de la Corte Suprema por haber sido anteriormente inhabilitado y condenado por fraude fiscal, aunque este sigue aferrado a las carteras de Interior y Salud que ocupa, puede ser otro de los detonantes que anime a más gente a salir a las calles, según los grupos convocantes.



Estos son el Movimiento por un Gobierno de Calidad en Israel (MGCI), organización de la sociedad civil con 32 años de historia en defensa de la democracia, y el grupo Banderas Negras, que lideró las protestas contra el anterior gobierno de Netanyahu cuando este fue imputado por tres cargos de corrupción.



“Frente a la amenaza del colapso de la democracia israelí, debemos estar decididos y mostrarle al gobierno que no nos quedaremos sentados en silencio”, señaló el MGCI esta semana en un comunicado en el que citó a la ciudadanía otro sábado en la céntrica plaza Habima de Tel Aviv.



Los Banderas Negras este sábado convocarán en la cercana calle Kaplan para facilitar los accesos y la afluencia de más gente, ya que la semana pasada la plaza quedó desbordada.



“Las masas que inundaron la plaza y las calles circundantes fueron solo el comienzo de una batalla que solo se hará más grande”, indicó este grupo, que animó a los políticos de la oposición a acudir.



Es previsible que repitan el ex ministro de Defensa, Benny Gantz; así como la líder laborista, Merav Michaeli, que fueron parte del «gobierno del cambio» y ahora son relevantes figuras de la oposición al nuevo gobierno de Netanyahu, el más derechista y religioso de la historia de Israel, al conformarlo con socios de los partidos ultraortodoxos y ultranacionalistas judíos.



“Tras el ataque al sistema judicial por la inhabilitación de Deri y los llamados desde dentro de la coalición para desobedecer el fallo, los organizadores de la manifestación están pidiendo a los líderes de los partidos de oposición que asistan a la manifestación masiva y encabecen la marcha de protesta”, indicó Banderas Negras.



El pasado sábado también acudieron la ex líder de la oposición Tzipi Livni y el ex primer ministro Ehud Barak a las manifestaciones multitudinarias, que dieron continuidad a una primera manifestación más improvisada que congregó a unas 20.000 personas en Tel Aviv el sábado 7 de enero, cuando el nuevo gobierno llevaba en el cargo poco más de una semana.



Netanyahu restó importancia a las críticas recibidas y a las protestas contra las reformas que plantea su gobierno, «cambios que fortalecerán la democracia en lugar de acelerar su fin», y señaló que solo están «cumpliendo la voluntad del pueblo». EFE y Aurora