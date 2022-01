El contralor de Israel investigará el uso de Pegasus para espiar a ciudadanos

19 enero, 2022

El Contralor Estatal de Israel, Matanyahu Englman, afirmó que va a investigar el uso por parte de la Policía del polémico software Pegasus, de la empresa israelí NSO, para espiar a ciudadanos israelíes, incluidos manifestantes contra Netanyahu.

El contralor, figura que fiscaliza las decisiones de organismos públicos, hizo este anuncio después de que el diario hebreo Calcalist publicase que cuerpos policiales utilizaron Pegasus para rastrear los teléfonos de civiles israelíes sin orden judicial.



Calcalist señala que Pegasus pudo haber sido empleado para espiar a intendentes, ex funcionarios y activistas que lideraron las protestas contra el entonces primer ministro, Benjamín Netanyahu, e incluso a un político de alto rango, aunque el periódico no identificó a ninguno de los afectados.



“Como parte de la investigación, se revisará el presunto uso de software, incluido el de NSO, para piratear los teléfonos móviles de ciudadanos”, indicó en un comunicado la oficina del Controlador Estatal, que expresó su preocupación por el uso de datos privados en manos de terceras personas.



“Los medios tecnológicos se utilizan como prueba en los procesos penales y plantean interrogantes sobre el equilibrio entre sus beneficios y el daño al derecho a la privacidad y otros derechos”, agregó.



En respuesta a la investigación periodística, el jefe de la policía, Kabi Shabtai, no negó hoy el uso de Pegasus, aunque precisó que algunas informaciones del reportaje son «incorrectas» e insistió en que «todo se llevó a cabo con las debidas garantías legales y supervisiones».



Shabtai sí desmintió que Pegasus fuera utilizado para espiar a los manifestantes del movimiento «Bandera Negra», que lideró protestas masivas y recurrentes contra Netanyahu entre 2020-21 cuando este ocupaba aún la jefatura del gobierno para exigir su dimisión tras ser acusado por corrupción.



“La Policía de Israel no utiliza sus capacidades tecnológicas avanzadas contra civiles inocentes y manifestantes”, dijo Shabtai en un comunicado emitido por la policía.



La Fiscalía General del Estado también pedirá explicaciones a la policía sobre el caso y el jefe de la Autoridad de Protección de la Privacidad de Israel, Gilad Samama, exigió una reunión urgente con el jefe de policía Kobi Shabtai para revisar el asunto.



En la Knéset (Parlamento), diputados de todo el arco político también han exigido abrir una investigación parlamentaria y el ministro de Seguridad Pública, el laborista Omer Barlev, cuya cartera supervisa a la policía, tuiteó que iba a verificar que ese cuerpo recibiera autorización explícita de un juez para usar el software espía.



Una investigación periodística global reveló el año pasado que Pegasus había sido utilizado por gobiernos de todo el mundo, desde Arabia Saudí hasta México, para espiar a activistas, defensores de derechos humanos, periodistas y políticos, incluido el presidente francés, Emmanuel Macron.



Como resultado, EEUU impuso sanciones contra su fabricante, la empresa israelí NSO Group, vetando su acceso a la tecnología estadounidense; mientras que el gobierno israelí endureció el control de sus exportaciones cibernéticas.



La compañía dice que sus productos están destinados a ser usados ​​contra criminales y terroristas, y que no controla cómo sus clientes usan el software. EFE