La Patrulla de Pasturas del KKL, un equipo inusual para prevenir incendios

16 agosto, 2022

Un equipo de trabajo integrado por vacas, ovejas y cabras que defiende a Israel de posibles incendios.

Keren Kayemet LeIsrael no deja a nadie atrás cuando se trata de controlar y prevenir incendios. Por ello, se creó la Patrulla de Pasturas para combatir los incendios en zonas abiertas. Un trabajo que se sostiene sobre la premisa «cuando el rebaño se come la hierba, el fuego no puede propagarse».

La Patrulla de Pasturas lleva más de dos años operando silenciosamente. Y sus socios están orgullosos de compartirlo: «Hemos evitado el 70% de los incendios en nuestro territorio, protegiendo 200.000 hectáreas de tierra».

Foto: KKL-JNF

Según Ilan Tibi, director de la Patrulla de Pastores del KKL-JNF: «Cuantos más rebaños se traen para comer la hierba de la zona, más incendios se evitan». Los profesionales del KKL-JNF trasladan los rebaños según un esquema predeterminado, en función de la altura de la hierba. Así, 6.800 reses, 4.000 cabras y 72.580 ovejas se suman a la misión del KKL-JNF. Se calcula que en el 70% de los incendios que se produjeron en una superficie de dos millones de dunams donde pastan los rebaños, el fuego no se propagó.

«Cuando el rebaño se come la hierba, el fuego no tiene posibilidad de propagarse. En el pasado, si tomamos como ejemplo el incendio del bosque del Monte Carmelo de 2010, no había rebaños en la zona. Hoy en día, hemos regulado el pastoreo en el Carmelo y hay rebaños que se comen el pasto para evitar la propagación de los incendios. O al menos ralentizar su ritmo».

Foto: KKL-JNF

«Vimos una tendencia similar en un incendio reciente en el sur del Golán. En los lugares donde los rebaños no pastaban, el fuego se propagaba. Y en los lugares donde pastaban, el fuego no se propagaba, porque no tenía espacio para hacerlo».

TAMBIÉN AYUDA A LOS PASTORES

En todo el país, el KKL-JNF gestiona unos 1.000 pastores, la mitad de los cuales tiene un permiso de pastoreo para tres años y el resto recibe un permiso temporal. Y se traslada cada pocos meses según sus necesidades.

Foto: KKL-JNF

«Hay lugares en los que no se quiere que el rebaño esté todo el año porque causaría daños y también impediría el crecimiento de los árboles. Tenemos planificadores de pastoreo profesionales que saben cuánto tiempo debe estar el rebaño en cada parcela», explica Tibi. «Cuando es necesario, también ayudamos a los pastores con comederos y agua para que el rebaño pueda venir a beber en el lugar donde queremos que los animales coman la hierba. Es simplemente una solución perfecta en todos los sentidos».