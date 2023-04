Iom Hatzmaaut: el mensaje del presidente de Israel al pueblo judío en todo el mundo

26 abril, 2023

El mensaje oficial en el 75° aniversario de la creación del Estado de Israel.

“Shalom, queridos amigos de todo el mundo. Cuando Israel alcanza un hito histórico -75 años de independencia- tenemos la oportunidad de detenernos y reflexionar con gratitud sobre el milagro que es nuestro Estado judío y democrático.

Por supuesto, este momento de celebración llega en un momento de ajuste de cuentas, lo que en hebreo llamamos jeshbon nefesh, para el Estado de Israel y el pueblo judío en general. Al igual que muchas sociedades democráticas de todo el mundo, nuestro colectivo, dentro de Israel y entre Israel y nuestras comunidades judías mundiales, se ha enfrentado a verdaderos interrogantes sobre quiénes somos y qué desearíamos para nuestro amado país.

Por supuesto, no debemos olvidar que hacernos preguntas sobre nuestra identidad y nuestro propósito común es un regalo. Tener un país que formar juntos, que compartir juntos, por el que discutir, incluso, era un sueño lejano no hace mucho. Y es una bendición que no debemos dar por sentada.

Queridos amigos, estos tiempos turbulentos están poniendo de relieve lo mucho que hemos construido en este país en los últimos 75 años, y lo valioso que es para muchos. Están poniendo de relieve el profundo afecto de millones de personas dentro y fuera de Israel, para quienes nuestro país es profundamente importante. Y es precisamente esa cualidad de profundo afecto la que ha ayudado a nuestro pueblo a sobrevivir y prosperar durante milenios. Queridos amigos, reunámonos en este momento tan significativo para celebrar todo lo que hemos construido juntos y todo lo que nos queda por construir. ¡Que todos tengamos un maravilloso Día de la Independencia del Estado de Israel! Mis mejores deseos para todos desde la Residencia del Presidente en Jerusalén. Yom Ha’atzmaut Sameach, amigos“.