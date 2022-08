Comunidades francófilas florecen en Israel

18 agosto, 2022

La comunidad judía de Francia es la más numerosa de Europa y cuenta en la actualidad con 400.000 judíos, y hay quienes señalan que son 460.000 a los efecto de la Ley de Retorno de Israel.

por Dr. Israel Jamitovsky

Un reciente estudio promovido por el historiador y docente de la Universidad de Bar-Ilán Dr. Itzjak Dahan revela que hasta el año 2021 operaban en Israel 150 sinagogas compuesta por en su totalidad o gran mayoría por judíos franceses radicados en Israel. ¿Cómo explicar este inusual y singular fenómeno?

La gran mayoría de esta comunidad (75%) proviene del norte de África o descendientes de inmigrantes que emigraron a Francia a raíz de la independencia de Argelia, Túnez y Marruecos. Desde el año 1956 se radicaron en Francia la casi totalidad de la comunidad judía de Argelia (130.000 almas), la mitad de la comunidad judía de Túnez (50.000 almas) y una minoría de la comunidad de Marruecos (40.000 almas).

El hecho de que comunidades enteras incluidos sus líderes espirituales se radicaran igualmente en Francia contribuyó por cierto a consolidar aún mas su condición judía , su relación con la tradición judía y a modificar sustancialmente la fisonomía de la comunidad judía francesa.

En Israel residen actualmente aproximadamente 260.000 judíos que provienen de Francia. En la última década se estima que 40.000 judíos franceses emigraron a Israel. Según Dahan y otros analistas en su mayoría se trata de judíos tradicionalistas y sionistas religiosos, aunque no afloraron en los estudios practicados la división exacta entre ambos colectivos. Pero el perfil de esta corriente inmigratoria, posibilita comprender el surgimiento de las antedichas comunidades. La trascendencia que sus miembros le otorgan al acervo tradicional judío del país e incluso de la región que provienen, trasmitido durante generaciones e incluso el uso de la lengua francesa en tanto referente cultural, pueden explicar el fenómeno al que estamos aludiendo.

A ello hay que agregar un factor muy importante y es el cambio acaecido en la sociedad israelí. Durante los primeros años del Estado, se invocó frecuentemente el principio del crisol de las diásporas e identidades, ser israelí requería frecuentemente renunciar a un rico patrimonio familiar elaborado durante generaciones. En numerosos espacios fue una condición básica para integrarse en la sociedad. Felizmente a partir de los años 70 comenzó un proceso por el cual se estimó justicieramente que la diversidad étnica y cultural, lejos de afectar la condición judía e israelí la enriquece y amplía sus horizontes. Este proceso que llevó a una sociedad multicultural se ahondó aún más en la década del 90 con el arribo a Israel de aproximadamente un millón de judíos de la ex Unión Soviética.

La preservación del patrimonio se refleja en costumbres , tradiciones e incluso textos de oraciones de cada comunidad. En este contexto, se pueden dividir las sinagogas en tres grupos. El primero según el país que provengan (Algeria, Túnez y Marruecos).El segundo conglomerado lo componen según ciudad de la que provienen los feligreses (Urán y Djerba). El tercer grupo pertenece a sinagogas de la ultraortodoxia francesa. El movimiento Jabad dirige 10 sinagogas en tanto que el movimiento Breslav posee una sinagoga en Tel-Aviv y otra en Ranana.

Y si aludimos a los ultraortodoxos franceses, deben resaltarse atributos en este sector como el hecho de que dominan varios idiomas, poseen una aproximación positiva a la cultura general y en general también al Sionismo . Obviamente echan mano y se valen de todas las opciones tecnológicas del mundo moderno

Mientras que en la gran mayoría de la sinagogas sionistas religiosas y ashkenazíes no existe un rabino, en el espacio francés la presencia del rabino es fundamental por las múltiples funciones que desempeña y no sólo en el plano estrictamente ritual. Es el que asesora a las familias y promueve actividades culturales y sociales .Algo digno a destacar es que en estas sinagogas no siempre existe una total identificación ideológica entre el rabino y su congregación. Hay casos que rabino franceses ultraortodoxos dirigen una comunidad compuesta por tradicionalistas.

Sin perjuicio de todo ello, en las comunidades dirigidas por rabinos sionistas religiosos, paralelamente al francés, progresivamente se ha incorporado el idioma hebreo tanto en sus alocuciones como en las lecciones que imparten acerca de las fuentes judía, en tanto medio para progresivamente incorporarse a la sociedad israelí. Es el caso de la Sinagoga Ohel Iosef dirigida por oriundos de Túnez y sita en Jerusalén, por el cual la disertación del viernes a la noche se efectúa en hebreo posibilitando la presencia de feligreses que no están familiarizados con el idioma francés.

En la ciudad de Tel-Aviv en la cual la presencia religiosa es menor que en otras ciudades o espacios de Israel , esta comunidad francófila fundó 15 nuevas sinagogas, en algunos casos se trataba de sinagogas que habían dejado de funcionar habida cuenta que sus fundadores habían fallecido y sus descendientes se radicaron en ciudades como Ranana, Guivat Shmuel y Petaj Tikvá, que se reabrieron y volvieron a funcionar en mérito a los migrantes franceses. Asimismo, en el espacio culinario este colectivo abrió también en Tel-Aviv 20 restaurantes de comida casher.

Otro elemento a destacar es la trascendencia que este colectivo le otorga al quehacer comunitario. Todavía hoy numerosas sinagogas de Israel funcionan única y exclusivamente como centro para la práctica religiosa. Al igual que las comunidades que judíos anglosajones erigieron exitosamente en Israel, también sus pares franceses poseen una aguda y saludable conciencia comunitaria. Obviamente debe existir la sinagoga y la actividad religiosa habitual, pero en el marco de una comunidad que también y simultáneamente promueva el estudio de las fuentes judías, desarrolle actividades culturales y sociales así como fomentar y practicar la vocación de servicio. También en este espacio, este colectivo despliega una valiosa contribución a la sociedad israelí.

Una última reflexión. Un israelí oriundo de Francia señaló que cuando residía en Francia laicos, religiosos y tradicionalistas estudiaron juntos en los colegios judíos y aprendieron a conocerse. Los nuevos migrantes de Francia y en especial su sector tradicionalista, pueden por cierto configurar un puente y nexo más ente los distintos sectores de la sociedad israelí.