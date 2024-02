¿Cómo es la situación en Cisjordania? Sumarse a una incursión de las FDI para descubrirlo

Soldados de la Brigada Etzion durante una redada en la aldea de Seir al Shuyukh en Gush Etzion (Foto: Jonathan Spyer)

Los acontecimientos en Cisjordania [Judea y Samaria] reciben poca cobertura en los medios israelíes e internacionales, y sería un error ignorar las tensiones latentes en el área al sur de Jerusalén.

Por Jonathan Spyer

«Te encuentras con el terrorista al final del proceso, en el camino, pero hay todo un sistema que conduce hasta ese punto, así que si puedes atacar lo que hay detrás y prevenirlo, entonces eso también funciona», me dice el mayor Shlomo Ohayon, cuando nos sentamos en su vehículo de mando.

Son las primeras horas de la mañana, en las afueras del pueblo de Seir al Shuyukh en Gush Etzion. Alrededor reina un silencio sepulcral, interrumpido únicamente por el crujido de las comunicaciones en el jeep. Ohayon es el subcomandante del Batallón 910, parte de la Brigada Etzion de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). El batallón, como parte de su misión actual, ha recibido una lista de cuatro personas sospechosas de actividad terrorista en el sector. El objetivo es detener a esos hombres.

El Batallón 910 es una formación de la reserva formada por graduados de la Brigada de Infantería Kfir. Movilizados inmediatamente después del 7 de octubre, han pasado los últimos cuatro meses en Gush Etzion, entre Jerusalén y Hebrón.

¿Qué está pasando en Cisjordania?

Los acontecimientos en Cisjordania reciben poca cobertura en los medios israelíes e internacionales. Con una guerra a gran escala en marcha en Gaza, algo cercano a eso en la frontera norte y la región al borde de la conflagración, no es difícil entender por qué. Sin embargo, sería un error ignorar las tensiones latentes en la zona situada al sur de Jerusalén.

El Batallón 910 ha realizado más de 400 detenciones de sospechosos desde su llegada al sector. Los arrestados están relacionados con una variedad de organizaciones y también con ninguna. El batallón ha impedido una serie de ataques planificados contra las comunidades judías de la zona y los continuos intentos de disparar contra vehículos.

Esta área y la naturaleza de sus desafíos me resultan algo familiares. Se necesitan sólo 30 minutos por las tranquilas carreteras de las primeras horas de la mañana para llegar al cuartel general del Batallón 910 desde mi casa en el sur de Jerusalén. Pero para ser más concreto, pasé un período de mi servicio en la reserva aquí, en un invierno similar de niebla e incertidumbre, hace 24 años, en los primeros meses de la Segunda Intifada.

Las condiciones eran diferentes entonces, pero las cuestiones fundamentales siguen siendo prácticamente las mismas. La seguridad de las carreteras que conducen a Jerusalén es primordial. Hoy en día, esto significa operaciones dirigidas por la inteligencia en las aldeas adyacentes a las arterias principales, donde el apoyo a Hamás, la Yihad Islámica y otras organizaciones es alto.

En el año 2000, no podíamos entrar en las zonas pobladas debido a las disposiciones de los Acuerdos de Oslo. Las patrullas en jeep que patrullaban las carreteras principales eran atacadas periódicamente desde los pueblos, con poca respuesta. Dos civiles, el ingeniero Tzachi Sasson y el Dr. Shmuel Gillis fueron asesinados en la carretera en aquel momento.

Ahora es diferente. Pero nada se resuelve. Esto se hace rápidamente evidente. Cuando el convoy entra en Seir al Shuyukh, hay una repentina iluminación de luz amarilla por todas partes. Nuestro jeep ha sido alcanzado por un cóctel molotov. La respuesta es una cuestión de hecho. Seguimos desplazándonos, lo más rápido posible dadas las circunstancias, hasta la casa donde se encuentra el motivo de la misión.

La casa del sospechoso está ubicada al lado de una escuela. El joven que busca el batallón no está vinculado a ninguna organización. Hay información de que ha comenzado a preparar un stock privado de cócteles Molotov. Otra parte de la fuerza se acercó a la casa desde la dirección opuesta. Es rápidamente rodeado.

El arresto en sí se desarrolla sin ningún dramatismo especial. El objetivo, un joven, no ofrece resistencia. Dos miembros de la fuerza se lo llevan rápidamente, con las manos sujetas por esposas de precinto plástico. Continuamos hacia El Aroub, donde se están produciendo las próximas detenciones.

Ohayon y su conductor son ambos nativos de Kiryat Arba, a poca distancia al sur del bloque Gush Etzion. El representante del portavoz de las FDI en el jeep que nos acompaña proviene de una familia religiosa nacionalista de Jerusalén. Esta representación refleja muchas de las interacciones que he tenido con las FDI durante los últimos meses de conflicto, en Gaza y la frontera norte, así como en Cisjordania.

Hay una sobrerrepresentación muy notable y muy considerable de gente proveniente de la comunidad religiosa-nacional de Israel en las unidades de vanguardia de las FDI de 2024. Esto era levemente evidente incluso hace 24 años. Ahora es muy pronunciado. También se puede comprobar si se examinan las cifras de bajas.

Ohayon, sin embargo, desdeña cualquier sugerencia de afiliaciones locales. «He escuchado esos rumores toda mi vida, pero no es lo que me motiva. Aquí también hay gente de Tel Aviv. Y hay una misión y debemos llevarla a cabo. La misión es la defensa de nuestro hogar. Y nuestro hogar es el Estado de Israel. Eso es lo que me motiva».

El Batallón 910 no ha sufrido víctimas mortales desde que llegó a la zona hace cuatro meses. Un soldado murió en un accidente de tráfico. Otros dos resultaron heridos. Este récord contradice el nivel de actividad emprendido por el batallón y es motivo de cierto orgullo.

«El 7 de octubre estábamos listos, porque ese año ya habíamos cumplido el servicio activo», me dice Nomi, mayor y oficial de operaciones del Batallón 910, en el cuartel general del batallón. Nomi, una inmigrante de Francia, es un raro ejemplo de oficial de operaciones femenina en uno de los batallones de combate de las FDI.

El 7 de octubre, cuando el Batallón 910 fue movilizado, ella estaba en Bretaña con su familia durante las vacaciones.

«Me desperté y vi los mensajes. Y, como recordarán, el número de muertos fue aumentando a lo largo del día. Entonces supe que tenía que regresar”.

Ha estado en el servicio de reserva con el Batallón 910 durante seis años. Ya habían sido movilizados. «Pero sólo El Al volaba. Así que logré llegar a París y tomé un vuelo París-Marsella y luego un vuelo a Israel. Llegué aquí después de dos días”. Ha estado en Gush Etzion desde entonces.

«Sabemos que hay armas en las aldeas. Y muchas de las aldeas están afiliadas a Hamás. Hubo un intento de atropellar a uno de nuestros soldados en El Aroub. El terrorista fue abatido inmediatamente. Y a veces hay disparos contra las comunidades judías. Pero desde la distancia y no con precisión”.

«En Adura hubo un intento de ataque hace apenas una semana. Los terroristas tenían [fusil de asalto] M16 y hachas. Y hace apenas dos días, en Halhoul, arrestamos a miembros de la Yihad Islámica», me cuenta Alon, un subcomandante de compañía, otro graduado de la Brigada Kfir, después de que las detenciones hubieran terminado y los asuntos de la noche básicamente concluido. Alon, un estudiante de medicina de Beersheba, se encuentra en Gush Etzion desde el 8 de octubre, como los demás.

Esta es una instantánea de un posible tercer frente en ebullición, sobre el cual actualmente se mantiene la tapa, con mucho esfuerzo continuo. La lógica subyacente de la situación es idéntica a la de los otros escenarios, aunque el equilibrio de los bandos es muy diferente.

El destacado escritor Yossi Klein Halevi, en un evento reciente en Jerusalén, dijo que la respuesta de la sociedad israelí al 7 de octubre y lo que siguió indican que los israelíes conservan la «intuición de ser un pueblo». Es una frase memorable. Creo que se refería a la solidaridad y movilización instantáneas e instintivas que se presenciaron en los primeros días, reemplazando las díscolas divisiones de los meses anteriores.

Me parece que esta intuición puede ser presenciada en su forma más pura y firme en las unidades de primera línea del ejército, tanto regulares como de reserva.

Esto es un consuelo por el hecho de que un cuarto de siglo después del cambio de mi propia generación, algunos de los mejores jóvenes de Israel todavía están ahí afuera en la noche, lidiando con la maquinaria del conflicto, a 30 minutos en auto del centro de la ciudad. Jerusalén.

