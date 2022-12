Comedias originales en el Teatro Beit Lessin

22 diciembre, 2022

Últimos estrenos: tres obras de excelentes dramaturgos israelíes. Tres comedias sorprendentes y muy coloridas, interpretadas por elencos destacados, ideal para pasar el invierno con calidez.

Por Chiquita Levov críticas y fotos

El Teatro Beit Lessin es famoso por su repertorio especial en el que se incluyen muchas obras originales israelíes, escritas, dirigidas e interpretadas por elencos locales de los más desatacados. Traemos aquí las tres últimas comedias que cuentan con nuestra recomendación, especialmente en la época de invierno, cuando es muy agradable ir al teatro.

Más datos y fechas: https://www.lessin.co.il/

“La suplente” (Ha Majlifa) es la nueva comedia israelí escrita por Roni Sinai y dirigida por el famoso y muy querido actor de televisión, teatro y cine Lior Ashkenazi. La obra que ha recibido critica muy elogiosas, es una comedia sofisticada que se basa en dos mujeres modernas y atrevidas. Oded Pasternak (Idan Alterman), un dedicado agente de seguros, regresa un día del trabajo y descubre que su esposa ha sido reemplazada por otra persona. Para su asombro, la suplente (Nati Kluger) conoce todos sus hábitos de la vida diaria y más aún, sus pasiones ocultas. Oded decide disfrutar de la nueva realidad, por lo menos por esa noche y no tiene idea de en qué tipo de problemas se está metiendo.

Más tarde el protagonista (y el espectador) descubren lo que realmente se esconde detrás de la suplente, que preferimos no revelar para no restarle sorpresa a la trama. Pero deberá luchar por volver a su rutina aunque no sea la ideal. Es una comedia atrapante y la gran atracción además de la trama salvaje, es el matiz que le dan las canciones a través de las que se rompe la rutina del matrimonio. Interpretadas por la cantautora Betty Pablo con musica original de Lior Ronen.

Lior Ashkenazi declaró en una entrevista que “escapismo” no es una mala palabra en el teatro, después de pandemias y cierres es necesario reírse a carcajadas. Esta es una obra de este tipo, y él no podría dirigir ahora un drama triste, por esa necesidad de volver a reír.

“Bienvenido al Infierno” es la fantasía cómica escrita por Rami Vered y dirigida por Dafna Zilberg. Con musica de Elad Ader y el movimiento de Ariel Wolf. Protagonizada por el veterano y talentoso actor Avi Kushnir que aquí se luce muy especialmente interpretando a Avi Ben Haim, un personaje que se encuentra en un punto bajo de su vida. En un intento desesperado por cambiar su mala suerte, llena un formulario de lotería y descubre que ganó 120 millones de shekels, salta de alegría… y muere de un infarto. Aterriza en el departamento “pre-infierno” y se une a una lista de coloridos personajes que esperan su ubicación final en el otro mundo. Ben Haim no está dispuesto a aceptar el juicio, seguro de que su muerte ha sido un error, y trata de convencer al diablo para que lo devuelva a la vida. Pero este tiene otros planes para él y lo obliga a enfrentarse a su pasado.

El elenco incluye nombres de famoso artistas tales como Yoram Toledano en el rol del Satanás, Yael Wakstein, Tal Danino, Keren Mor-Mishuri, y muchos más. Todos juntos bajo la dirección de Dafna Zilberg logran una comedia dinámica que no tiene desperdicio de tiempo ni de ideas originales. En resumen una sátira divertida sobre como el ser humano debe asumir responsabilidades, enfrentar y si es posible corregir sus propios errores.

“Renovaciones” (Shiputzim) es una comedia chispeante, divertida e ingeniosa escrita y dirigida por Erez Drigues. A través de la cual se muestra en forma aguda pero con mucho humor las vicisitudes y experiencias que viven los israelíes que deciden realizar renovaciones en su hogar. Esta obra es importante también porque significa el retorno de la actriz Maya Dagan al Beit Lessin tras unos 15 años durante los que actuó en otros escenarios importantes. Y nuevamente llevada de la mano de Drigues logra cautivar al espectador. En realidad todo el elenco muestran un gran talento cómico, y el público se beneficia de ello.

La trama cuenta sobre una pareja (no muy joven) se conoce en el “Tinder· durante la epidemia, pasan la cuarentena juntos y deciden mudarse a vivir a un nuevo departamento. Todo parece ideal, pero resulta que el apartamento está lejos de ser nuevo y deben contratar a un contratista de reformas. A partir de ahí, las cosas solo se complican más. Es de destacar la habilidad cómica de todo el elenco encabezado por la Dagan junto a Shlomi Tapiaro. La excelente escenografía de Polina Adamov y la musica original de Ran Bagno.