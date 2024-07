Cine israelí: el 18 de julio empieza el 41° Festival de Cine de Jerusalén

Como todos los años, la ciudad de Jerusalén llevará a cabo su festival internacional de cine. Su edición número 41 tendrá lugar a partir del 18 de julio, en el marco del conflicto bélico que sigue en marcha desde el ataque de Hamás del 7 de octubre del año pasado.

Es por esto, entre otras cosas, que los directores del festival decidieron que la película inaugural sea una comedia.

Thelma es la ópera prima del director estadounidense Josh Margolin. Estrenada en el prestigioso Festival de Cine de Sundance este año, la película cuenta la historia de Thelma Post, que a su vez está inspirada en la abuela de más de 100 años del director.

Protagonizada por June Squibb, de 94 años, narra la historia de una abuela que es estafada por un timador telefónico que se hace pasar por su nieto, y decide emprender una travesía por Los Ángeles para recuperar lo que le fue robado.

Otras de las películas programadas son The Shrouds, la última película de David Cronenberg, Tatami, del director israelí Guy Nattiv, Black Dog, una película china que recibió un premio en Cannes, y también una retrospectiva de las películas de Jennifer Jason Leigh, junto con la proyección y una charla con la actriz acerca de Margot at the wedding, de Noah Baumbach.