Cine argentino en Tel Aviv

En la Cinemateca de Tel Aviv y en otras salas comerciales se podrán ver dos filmes argentinos: “Aliades” de Katzowicz y “Chau Buenos Aires” de Karl. Y de paso comer asado argentino…

Por Chiquita Levov

“Aliades”, escrito y dirigido por Alexander Katzowicz.

Se trata de una película inteligente que se presenta en formato de “comedia romántica” muy audaz por sus escenas auténticas, pero paralelamente se desarrolla como una sátira tanto del machismo como del feminismo. Un tema controvertido en todo el mundo, y especialmente en Buenos Aires donde se desarrolla la película. En los abundantes e interesantes diálogos se trata temas ideológicos y también políticos, pero todo ello va acompañado de chispeante amor entre hombres y mujeres. Es una película que obtuvo 8 premios en diversos festivales de México, Argentina y Uruguay. Un filme independiente coproducción Argentina – México. (Español con traducción al hebreo). Se podrá ver en la Cinemateca de Tel Aviv entre el 11 y el 16 de septiembre hasta el 14.9 estará presente el director Alexander Katzowicz. para charlar con el público. Más datos: https://www.cinema.co.il/

El director declara que “La película trae una dura realidad que hoy en día rara vez se presenta dentro de la corriente cultural dominante”. Al principio el espectador conoce a dos bandos, uno de chicas ruidosas que hablan de una nueva perspectiva femenina revolucionaria. El otro bando formado por un vecino molesto por el ruido femenino, y sus amigos que se unen para criticar el mundo actual. Lo que empieza como un enfrentamiento termina en romance.

Conversamos con el Alexander sobre su carrera y el éxito que tuvo el filme en otros países. Pero no podemos escribir sobre este director sin mencionar antes a su padre, el cineasta argentino Rubén Katzowicz (fallecido hace 20 años), que fue muy importante porque en los años ochenta trajo a Israel el cine de calidad y logro interesar al público local. Abrió una especie de cine-club en la sala Gordon de Tel Aviv, donde se proyectaban películas destacadas de nuevos directores, que no eran comerciales. Y también viejos y memorables filmes. Alexander nació en Tel Aviv, vivió en Argentina y ahora reside en México. Ya realizo 3 largometrajes documentales y “Aliades” es su segundo filme de ficción. Actualmente tiene listos 2 guiones más.

Alexander nos cuenta que llego a Israel hace unos meses, para presentar su filme, pero más que todo porque “se sintió más israelí que nunca” dada la difícil situación que vive el país. “Sea lo que sea, si hay misiles me meto en un refugio, pero siempre puedo salir con la cámara. Me encanta contar historias y ver lo que pasa.” Agrega: “la verdad es que me sentí muy afectado con esta guerra asquerosa que tenemos ahora y sentía que tenía que estar acá”.

Además ocupó su tiempo aquí en escribir un guion sobre un personaje local: “Vine antes porque quería estar en Israel y quería también preparar un poco el camino del estreno de la película porque no es fácil hacerlo de manera independiente. Apenas llegué me encontré con la historia verdadera de un tipo increíble, de un israelí que no conoce nadie pero hizo cosas increíbles. Es un filme de ficción basado en este personaje real, una película de época que ya cuenta con el interés de Moshe Edri (importante productor israelí). Ya estamos en tratativas para ver cómo va la producción, porque no es una película nada barata”. Además, tiene otro guion casi terminado.

“Chau Buenos Aires” de German Kral

“Adiós Buenos Aires” (en Israel) una coproducción Argentina – Alemania. La trama ocurre en noviembre del 2001 cuando Argentina se halla en una profunda crisis económica y con un pueblo que desconfía de un gobierno muy corrupto. Un grupo de tango con 5 integrantes intenta sostenerse con actuaciones en un pequeño bar y un salario que a veces es solo empanadas… En un acto de supervivencia, la banda localiza a un famoso cantante de tango jubilado. Una estrella del pasado, dueño de hermosa y conmovedora voz que se incorpora como vocalista al grupo. Al líder de la banda, Julio, le cuesta ver cómo su querido país se desintegra y planea emigrar a Europa. Tiene problemas con la zapatería que heredó de su padre y toma la decisión de dejar para siempre Buenos Aires. Pero de la noche a la mañana, el gobierno congela las cuentas bancarias de todo el país, provocando violentas protestas y manifestaciones por toda la ciudad. Mariela, es una ingeniosa taxista que primero choca el auto de Julio y luego le roba el corazón. Una película con un argumento atrapante, personajes auténticos y muy buenas interpretaciones. Y una estrella indiscutible: el tango argentino. A partir del 19.9 en la Cinemateca de Tel Aviv y en todo el país. (Español con traducción al hebreo)

Sobre la producción nos informan que curiosamente la idea de hacer una película sobre un grupo de tangueros nació en Irlanda. Durante unas vacaciones en Irlanda, una directora y guionista le pregunto a su pareja el director German Kral porqué no hacia una película sobre un bar de tango en Buenos Aires. Esa fue la base para el primer largometraje de ficción de este documentalista argentino, que vive en Múnich. Escribió el texto inicial y luego recurrió con la idea al guionista Fernando Castest, quien casualmente había comprado la banda sonora de un documental de Kral. Comenzaron a trabajar y con el nuevo guion, Kral logró convencer a los productores del documental “El Último Tango”. El guionista y escritor Stefan Puchner también se unió al proyecto. Con la idea básica de que el tango que interpretan debe tocar el corazón de los espectadores, se contrató a un experto para encontrar los mejores intérpretes de tango que se escucha en el filme.

“Carnes” comida argentina

Y si hablamos de cine argentino, no podemos dejar de mencionar también comida argentina, ya que muy cerca de la Cinemateca de Tel Aviv se abrió el restaurante “Carnes” que ofrece al comensal israelí una experiencia argentina en el centro de Tel Aviv. Es una empresa familiar de carne y otros platos que promete llevar el paladar del cliente directamente a Sudamérica. Los dueños son los argentinos Adolfo y sus hijos Sabrina y Nicolás, que llegaron a Israel hace unos 20 años. Adolfo nos cuenta este era un sueño de hace muchos años, y abrió el local “Carnes” para unir su experiencia de más de 15 años en el tema de la carne con la cabeza fresca de los jóvenes. Sobre las especialidades del local nos cuenta que trabajan con todo el tipo de carnes y se especializan en carnes ahumadas. Los platos que se sirven son muy abundantes y los ingredientes muy frescos. El menú es muy variado. Y se puede ver en este link: https://www.facebook.com/carnessmoked/

