Cinco prominentes rabinos condenan visita de Ben Gvir al Monte del Templo

Cinco rabinos de alto rango, entre ellos el ex jefe rabino sefardí de Israel, Yitzhak Yosef, y el rabino de la Ciudad Vieja de Jerusalén, Avigdor Nebenzahl, condenaron este miércoles la visita ayer del ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, al Monte del Templo.

“Hago un llamamiento a las naciones del mundo: no vean a esos ministros del Gobierno (israelí) como representantes del pueblo de Israel. No representan al pueblo de Israel. La mayoría de los judíos en la Tierra de Israel y en el mundo no suben al Monte del Templo“, añadió.

“Por favor, actúen para calmar los ánimos, todos creemos en un solo Dios y queremos la paz entre las naciones, y no debemos dejar que los extremistas nos guíen“, añadió en alusión a un acto considerado ayer tanto por la Autoridad Palestina, como las naciones vecinas de Egipto y Jordania, una provocación al ‘status quo’.

Según el ‘statu quo’ vigente desde 1967, el recinto está reservado exclusivamente al culto de musulmanes, mientras que los judíos solo pueden entrar como visitantes.

Por su parte hoy el periódico israelí Yated Ne’eman, asociado al partido ultraortodoxo Judaísmo Unido de la Torá (JUT), criticó también en un editorial la visita de Ben Gvir y aseguró que “pone en peligro las vidas judías“.

“Que los judíos suban al Monte del Templo es como arrojar una cerilla a un pozo de petróleo”, se lee en el editorial del periódico. “El Monte del Templo puede convertirse en un volcán que cubra de ceniza todo Oriente Medio“.

El ministro Ben Gvir visitó la zona en la mañana de ayer, aprovechando la festividad del Tisha B’av, acompañado de miles de seguidores y reivindicó el derecho de los judíos de orar allí; gesto simbólico que ya ha repetido en varias ocasiones provocando la indignación de la población palestina.

Poco después, la Oficina de Netanyahu aseguró en un comunicado que cualquier legislación sobre el lugar de culto -el tercero más importante para el islam tras La Meca y Medina- reacae en el Gobierno y no de la «política privada» de ningún ministro.

