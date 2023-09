Christie’s cancela la subasta de joyas de la millonaria Heidi Horten por lazos con nazismo

1 septiembre, 2023

La subasta de joyas de Heidi Horten, que en mayo batió records de ventas, no continuará en noviembre debido al polémico origen de la fortuna de la millonaria austríaca, ligada a vínculos de su exmarido con el nazismo, indicó la casa de subastas británica Christie's, organizadora de la puja.

«Hemos tomado la decisión de no continuar las ventas», confirmó en un comunicado la presidenta de Christie’s para la región Europa-Oriente Medio-Africa, Anthea Peers, tras reconocer que la subasta de mayo había causado un «intenso escrutinio» que había afectado a la firma «y a muchos otros».



La subasta de 700 joyas de Heidi Horten, que acumuló en vida lujosas piezas de marcas como Cartier, Bulgari o Harry Winston, se inició en mayo con ventas de 202 millones de dólares por los primeros 400 artículos.



Con ello se rompió el récord de ventas en subasta de una colección privada en Christie’s, que antes ostentaban las joyas de la actriz Elizabeth Taylor, ofrecidas en puja hace 12 años.



La polémica rodeó desde el primer momento la subasta de mayo, ya que el primer marido de la millonaria fallecida en 2022, Helmut Horten (1909-87), adquirió durante el régimen nazi negocios expoliados a empresarios judíos, lo que contribuyó a que más tarde poseyera la mayor cadena de grandes almacenes de Alemania.



Debido a ello, organizaciones judías como la Fundación de Supervivientes del Holocausto de EEUU o la institución israelí para la memoria de las víctimas Yad Vashem criticaron el evento organizado por Christie’s, presionando a la firma para que éste no continuara en noviembre.



La firma, que no ocultó el origen polémico de las joyas a subasta, defendió ésta con el argumento de que parte de las ventas se dirigirían a instituciones benéficas y a honrar la memoria de las víctimas del nazismo, pero ello no aplacó las críticas.



Incluso una de las instituciones que en teoría iban a ser beneficiarias de estos actos benéficos, el Museo de Arte de Tel Aviv, canceló un acto de «restitución» que iba a celebrarse el próximo mes de diciembre.



Pese a ello, Peers subrayó en su comunicado que la venta de mayo sirvió para el apoyo de «causas filantrópicas», incluyendo investigación médica, protección infantil y promoción del arte.



Horten, que llegó a ser la mujer más rica de Austria, no sólo consagró parte de su vida a coleccionar joyas sino también obras artísticas: adquirió algunas de prestigiosos autores contemporáneos como Pablo Picasso, Marc Chagall, Jean-Michel Basquiat, Dan Flavin o Andy Warhol.



Muchas de ellas se exponen en el museo que la millonaria inauguró en Viena el 2 de junio de 2022, tan sólo diez días antes de su fallecimiento.



Casada en tres ocasiones, Horten no tuvo hijos, y expresó en su testamento la voluntad de que sus joyas se vendieran para financiar labores benéficas. EFE