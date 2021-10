Chayei Sarah: La bondad no empieza en casa

29 octubre, 2021

Columna semanal del Rab. Elchanan Poupko.

«Chessed (la bondad) empieza en casa». Este refrán ha empezado a recorrer las escuelas, seminarios y agrupaciones judías durante la última década o las dos últimas. Recuerdo vívidamente haberlo escuchado después de muchos años de estudio en la Yeshiva, en la época en que había comenzado a quedar con alguien. Saliendo con una joven que había estudiado en el mejor de los seminarios de Israel, me dijeron: «el Chessed empieza en casa». Desde entonces lo he oído varias veces, y cada vez que lo he escuchado me ha parecido extraño. Nadie discute que uno debe asegurarse de ser responsable con los que le rodean antes de buscar otras oportunidades de bondad. Los problemas comienzan cuando «el Chessed comienza en casa», se convierte en Chessed también termina en casa. ¿Por qué es un problema? Porque si el Chessed comenzara y terminara en casa, el pueblo judío nunca llegaría a existir.

En la Parasha de esta semana aprendemos sobre la búsqueda para encontrar una esposa para Isaac. Abraham envía a su siervo Eliezer a buscar una esposa para su hijo Isaac.

«Y el siervo tomó diez camellos de los de su amo, y fue, y todo lo mejor de su amo estaba en su mano; y se levantó, y fue a Aram naharaim, a la ciudad de Nahor. E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto al pozo de agua, al atardecer, a la hora en que las doncellas salen a sacar agua. Y dijo: “Oh Señor, Dios de mi amo Abraham, haz que me suceda hoy, y haz bondades con mi amo Abraham. He aquí que estoy junto a la fuente de agua, y las hijas del pueblo de la ciudad salen a sacar agua”» (Génesis 24)

Imagínate.

Ahí está, un extranjero en un lugar extraño intentando averiguar quién sería la más adecuada para casarse con el heredero del trono, el hijo que continuará el legado del primer judío del mundo. Entonces, ¿qué es lo que eligió para centrarse? ¿Qué pautas seguirá? Eliezer deja claras sus condiciones previas, en una rápida charla que tiene consigo mismo, y con Dios:

«Y será, [que] la doncella a la que diré: “Baja tu cántaro y beberé”, y ella dirá: “Bebe, y también daré de beber a tus camellos”, a ella la has designado para Tu siervo, para Isaac, y por ella sabré que has realizado una bondad amorosa con mi señor. Todavía no había terminado de hablar, y he aquí que Rebeca salió… y tenía su cántaro al hombro. Y bajó a la fuente, y llenó su cántaro y subió. El criado corrió hacia ella y le dijo: “Por favor, déjame beber un poco de agua de tu cántaro”. Y ella dijo: “Bebe, mi señor”. Y ella se apresuró a bajar su cántaro a la mano, y le dio de beber. Y terminó de darle de beber, y dijo: “También sacaré para tus camellos, hasta que terminen de beber”. Y ella se apresuró, y vació su cántaro en el abrevadero, y corrió de nuevo al pozo para sacar agua, y sacó para todos sus camellos».

Hay tantas preguntas que él podría haber hecho; qué pensamientos tiene ella sobre Dios, cómo son sus convicciones, pasiones, aficiones o amistades. Eliezer no hizo nada de eso. Quería saber si era amable. No trataba de averiguar si ella podía ser amable con su propia familia, ni quería saber si había algún deber que ella estuviera descuidando en ese momento. El parámetro más importante para entrar en la fe abrahámica era el compromiso con la bondad. Por supuesto, esto no significa que debamos, o podamos, descuidar nuestras responsabilidades con nuestro entorno inmediato; también significa que nunca debemos limitar la amabilidad con los que nos rodean.

¿Cuál es la relación entre la creencia monoteísta de Abraham y el hecho de que la bondad sea un requisito para unirse a su familia? ¿Es la conexión entre el monoteísmo y la bondad meramente arbitraria? En absoluto.

En noviembre de 2012, poco después de que el huracán Sandy golpeara con fuerza la región costera de Nueva York, dejando a muchos sin hogar y despojados, escribí lo siguiente:

«Mientras que muchos miembros de sociedades anteriores mantenían relaciones favorables entre sí e incluso ayudaban a los débiles de su propio grupo (clan, pueblo, correligionarios), el monoteísmo fue el primero en introducir una bondad implacable, exigente y proactiva hacia el “otro”. Ya no había que demostrar sólo una “bondad protectora”, reservada únicamente a los miembros del grupo interno. El monoteísmo estableció una nueva norma: la búsqueda de la bondad. Sólo cuando el monoteísmo entró en el terreno de juego, se exceptuó al individuo no sólo de ser complaciente con los actos de bondad, sino de perseguirlos; de salirse de su camino para ayudar al otro, al extraño, al desdichado, al desposeído.

»La creencia monoteísta lleva implícita la noción de que ninguno de nosotros tiene “derecho” a existir. No hay ningún derecho ganado que haya traído a la humanidad a la existencia; todos hemos sido creados y puestos en esta tierra antes de los salarios que ganamos y los bienes que podemos producir. Todos fuimos puestos aquí por un Dios bondadoso y benévolo que nos ha creado a todos a su imagen, todos de igual valor, y continuamente sostenidos por su bondad, sin importar cuán productivos, fuertes o merecedores seamos.

»Abraham, un hombre productivo y rico, reconoció esto y se apresuró a seguir el camino de su Creador. Cuando Dios le confió sus planes para Sodoma y Gomorra, el patriarca, que ya había expresado su desagrado por estas personas, salió en su defensa, arriesgándose a enfadar a Dios para expresar su compasión por las personas posiblemente inocentes que podrían vivir allí (Bereshit 18:23). Preocuparse sólo por uno mismo sería una fuerte desviación del camino de la caridad, la benevolencia y la bondad sin esperar nada a cambio. En cambio, actuar con bondad y seguir este camino de bondad y caridad es un profundo reconocimiento de la benevolencia existencial de Dios y de su bondad sin paliativos».

Aunque la bondad nunca debe saltarse a los que están más cerca de nosotros, si queda confinada a nuestro entorno inmediato pierde todo su sentido; se convierte en otra forma de tribalismo y de cuidar sólo de los nuestros. Por supuesto, siempre habrá algunos casos enrevesados de personas que son más amables con los de su círculo exterior que con los que tienen a su cargo. A juzgar por la naturaleza humana, el peligro de caer en la ceguera hacia los que están fuera de nuestros círculos es mucho mayor. La lección que nos enseña Rebeca es que la bondad no empieza en casa. Definitivamente debe pasar por casa y nunca saltarse, pero nunca debe terminar ahí. Nunca debemos permitir que la amabilidad se externalice por completo a las organizaciones benéficas o a otras personas. La bondad debe ser el principio, el medio y el fin de todo lo que hagamos, porque es para esto que se nos ha encomendado para la posteridad. «Porque lo he conocido [a Abraham] porque manda a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor para hacer justicia y derecho, a fin de que el Señor haga venir sobre Abraham lo que habló de él». (Génesis 18)

¡Shabat Shalom!