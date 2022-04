Charly Iacono: «Fue un sueño haber estado en el evento Reis do Drible de Israel con Ronaldinho»

29 abril, 2022

El freestyler argentino disfrutó del mega show futbolístico en Tel Aviv por una semana.

“Arranqué en el freestyle gracias a Ronaldinho porque lo veía siempre y fue el primer freestyler del mundo”. De esta manera se presenta Charly Iacono, freestyler argentino que estuvo una semana en Tel Aviv como invitado a un evento de fútbol de salón.

“Fue un sueño haber estado en el evento Reis do Drible”. Esta frase resume el objetivo cumplido del atleta, quien compartió cancha con dos figuras mundiales del fútbol, ambas brasileras, como Ronaldinho y Falcao.

Foto: cortesía Charly Iacono

Gracias a la empresa de marketing israelí MTR7 Sports y la agencia brasilera DS12, el bicampeón del mundo en su disciplina vivió un sueño hecho realidad. “Este tipo de partido ya lo había hecho Brasil tres veces y me invitaron antes de la pandemia. Ya conocía el formato y este fue el primer internacional que hacían”.

Foto: cortesía Charly Iacono

Radicado solamente en Tel Aviv, en relación con la ciudad más cara del mundo, Iacono dijo: “Estuve solo en Tel Aviv, me gustó mucho y la costanera me pareció mucho a Río de Janeiro. Me sorprendió mucho el control en demasía que hay por el tema de las guerras a la hora de entrar y salir. Es un poco chocante para el latino porque no estamos acostumbrados”.

Foto: cortesía Charly Iacono

Por su parte, el tricampeón latinoamericano en freestyle remarcó que mandó a hacer tres cuadros con las fotos que se sacó el día del Reis do Drible como reliquias. Recuerdos imborrables que llevará consigo en su mente y vivió en la ciudad costera, a la cual califica como “una ciudad que está creciendo a pasos agigantados por los altos edificios en todos lados”.

Foto: cortesía Charly Iacono

Y añadió: “Imagino que en cinco o 10 años Tel Aviv va a ser una ciudad impresionante. Me gustó mucho la combinación del presente con la historia, porque parece que estás en el pasado lejano y al mismo tiempo, por los autos eléctricos y la tecnología, en el futuro”.

Foto: cortesía Charly Iacono

Por otro lado, el pentacampeón argentino viajó a muchos lugares del mundo por el freestyle para ser jurado de diferentes competiciones. Razón que no le complicó la comunicación con los organizadores, mitad brasileros y mitad israelíes, a la hora de dialogar con ellos.

“En cuanto a la comida, me sorprendieron los aromas fuertes que tienen, igual me tocó la semana de Pesaj y era difícil conseguir algunos alimentos. Comía mucha fruta, huevo revuelto y budines locales. No era muy incómodo comer estas cosas”.

Foto: cortesía Charly Iacono

Más allá del disfrute del evento en sí, Charly confesó que tuvo un trabajo de producción y de marketing previo muy grande. Esta fue la razón por la cual, cada vez que bajábamos a la calle, la gente se les acercaba y pedía fotos.

“El creador del evento viajó con nosotros, e invitó a Falcao y Ronaldinho para asegurarse de que explote el estadio porque tienen peso propio y mundial. Cada vez que bajábamos del micro, la gente nos pedía fotos y era una locura total”.

Foto: cortesía Charly Iacono

Y amplió en su concepto: “La recepción de los israelíes fue muy positiva. Me trataron muy bien en todo momento. Me pidieron fotos y saludos, fue increíble”.

Por último, a causa de la emergencia sanitaria que lleva dos años sin parar, Iacono recordó que “el evento se iba a hacer en noviembre de 2021. Luego se atrasó por la pandemia para enero, después para febrero y se terminó haciendo en abril”.