Centro Académico WIZO Haifa: exposición de graduados 

31 julio, 2023

Una centena de graduados de varios departamentos expresan aspectos creativos de experiencias personales. El Departamento de Moda presentó un desfile único con 24 proyectos que “diseñan el futuro”.

Por Chiquita Levov

El Centro Académico de Diseño y Educación WIZO Haifa inauguro con un evento especial la exposición de más de 100 graduados, de los departamentos de arquitectura, comunicación visual y diseño gráfico, fotografía y artes escénicas y diseño de moda. En los trabajos y proyectos creativos expuestos se reflejan varios temas: el impacto de la inteligencia artificial en el mundo de la creación, la sostenibilidad y la preservación de la naturaleza, varios aspectos sociales y más. La exposición en todo el Centro Académico expresa muchos aspectos creativos de experiencias personales junto con tendencias tecnológicas, sociales y ecológicas. Se puede visitar hasta el 8 de agosto, en 21 Haganim St., Haifa.

Los graduados del Departamento de Diseño de Moda del Centro Académico WIZO Haifa presentaron sus proyectos finales en un desfile de moda glamoroso que se llevó a cabo recientemente en el Estadio Ofer de Haifa, bajo el título de “Diseñando el futuro”. Los proyectos fascinantes presentados como parte del desfile trataron temas sociales, ambientales, del futuro y su impacto en el mundo de la moda. Temas como si realmente las máquinas se van a apoderar de la vida humana o cómo afectan las luchas sociales a la moda. Se graduaron 24 estudiantes que presentaron sus magníficas colecciones creadas a partir de historias personales o basadas en las tendencias sociales y ambientales que influyeron en ellos. Temas adicionales en la exhibición: cómo lidiar con discapacidades, accidentes automovilísticos, feminismo y más.

Entre los proyectos destacados que se presentan en la exhibición del Centro Académico WIZO, algunos se destacan muy especialmente. Entre estos el de Itai Lifschitz del Departamento de Fotografía y Artes Escénicas. Un graduado de origen argentino, cuyo proyecto “The Closer I Get, The Less I See” invita a los espectadores a explorar el paisaje emocional de la era digital, que se caracteriza por conexiones múltiples y superpuestas, una profunda sensación de alienación y límites borrosos entre la realidad y la simulación. Nos dice “El proyecto utiliza una variedad de medios tales como: fotografía, medios analógicos, generadores de imagen a imagen, imágenes generadas por computadora. Plantea preguntas existenciales sobre la interdependencia entre el hombre y la tecnología. No pretende dar respuestas, pero anima a sacar conclusiones propias”.

Lina Hawash, del Departamento de Fotografía y Artes Escénicas, presenta el video “Until the Image Rises”. Nos cuenta que su padre murió cuando ella tenía 5 años, solo lo recuerda por las fotos de los viejos álbumes familiares. Veinte años después, emprende un viaje en el que busca la memoria de su padre y toma fotografías en el lugar donde nació, la aldea Jadida. Confronta a su madre y abuela con la pérdida que ambas vivieron, siendo la cámara testigo de palabras e historias no contadas. La película es una búsqueda personal como fotógrafa y artista en la que Lina reflexiona sobre su padre y la relación con su madre y su abuela ante los cambios en el pueblo donde nació.

Gisleen Hashoul del Departamento de Arquitectura presenta el proyecto «Here I Was Born» que se ocupa de la restauración del Kfar Biram. Trata sobre el renacimiento de un pueblo que fue evacuado y ha estado abandonado durante 75 años, examina las opciones de densidad mientras preserva el espíritu del lugar y al mismo tiempo se adapta al presente. Kfar Biram se caracterizó por una próspera agricultura, actividad industrial y desarrollo urbano. Hoy en día, mucha vegetación envuelve el pueblo siendo uno de los restos más destacados la zona de la iglesia rodeada de edificios residenciales.

Tamari Tzur, del Departamento de Comunicación Visual expone el proyecto «Tu nombre es Bar Samcha», una crítica al fenómeno del “guruismo” en las redes sociales y la sensación de que cualquier persona, aunque no tenga conocimientos profesionales, puede difundir sus enseñanzas al mundo si así lo desea. Yotam Shadmi, del Departamento de Arquitectura expone el proyecto “Acertijo Urbano”, en una era de densidad y búsqueda de un nuevo urbanismo, el proyecto ofrece un modelo espacial diferente, con énfasis en la mezcla de usos, y espacios públicos diversos y accesibles.

