Carta abierta al presidente de Turquía

9 de octubre 2024

Señor Presidente de la

República de Turquía

Recep Tayyip Erdogan

De mi consideración:

En virtud de haber leído sobre la última reunión que Ud. tuvo con los legisladores de su país, de la que se sabe el título de lo que se habló, pero el resto es secreto por un período de diez años, supongo que se debe a leyes vigentes en su país, me permito dirigirme a Ud. por lo siguiente:

1 – En primer término, aclaro que escribo el nombre del país que usted dirige de acuerdo con Wikipedia, por lo que me quedan muchas dudas de si poner la palabra “República” es correcto. No me queda otra solución que copiar a Wikipedia, que es internacional.

2 – Dirijo mi carta a usted, ya que hace muchos años que es su nombre el que figura como gobernante de Turquía, así lo he visto en la prensa como presidente, primer ministro, pero siempre es usted, señor Erdogan.

3 – Me motiva escribirle para felicitarlo, y hay varios motivos para ello, que le detallaré a continuación:

Se nota que usted es un hombre de gran coraje para decir ciertas cosas, como por ejemplo declarar abiertamente que Israel (el Estado de Israel) es “una organización terrorista sionista”. Me asombra su valentía personal, especialmente después de ver lo que viene sucediendo con otros enemigos de Israel, como Ismail Haniya o Haniyeh, que explotó en Teherán, Hasan Nasralá o Nasrallah, que murió probablemente tragando polvo y sin aire en un sótano de Beirut, o las muertes misteriosas de los posibles sustitutos de Nasrallah antes de que puedan ocupar su trono. Francamente, admiro su fortaleza. Otro motivo de admiración es que usted afirma que Hamás “lucha también por Turquía”. Personalmente no tenía muy claro por qué luchaba Hamás, ya que lucha en subterráneos, tira un misil y se esconde, es sunita y acepta los dinerillos de la chiíta Irán, asesina a indefensos, ya sean bebés de meses o todavía nonatos, viola y masacra a mujeres y ancianos, quema vivos a los que puede. En fin, para matar ni siquiera distingue cuando mata porque también asesinan a musulmanes, drusos, palestinos. Tal vez no me percaté de que en esta guerra Israel-Hamás no murió ningún turco. Declaró también usted que los miembros de la organización terrorista palestina Hamás son «luchadores por la libertad que luchan por el honor del mundo musulmán». También demuestra aquí su valentía, ya que al declarar eso nos está diciendo dos cosas: que contradice a casi todo el mundo no musulmán que los trata de terroristas asesinos, y que el honor del mundo musulmán se defiende matando bebés, mujeres, ancianos. Después remachó su pensamiento agregando que “también están luchando por Turquía”. Usted también declara ante todo aquel que quiera escucharlo, que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu es comparable con Adolf Hitler. Francamente nunca había pensado, jamás se me ocurriría pensar que Netanyahu es tan poderoso y temido como lo fue ese otro gobernante de Alemania que tuvo en vilo al mundo entero durante casi cinco años. Personalmente no lo veo a Netanyahu como para hacer temblar juntos al gobernante ruso Putin, al primer ministro británico Starmer, al francés Macron y al dúo Biden-Harris, sumando el poderío militar de sus respectivos países, como temblaron quienes los gobernaban en los años 1939-1940. Además, los textos de Historia hablan de que por culpa de Hitler murieron unos sesenta millones de seres humanos entre ambos bandos, no me cuadra comparar eso con los pocos miles que han muerto en la casi veintena de años de Netanyahu en el gobierno. Habla usted de “exponer la hipocresía de Occidente”. Lamento que entre los idiomas que aprendí en mis épocas de estudiante no estaban ni el ruso, ni el ucraniano, ni el árabe o el armenio, el kurdo o el turco, por lo tanto me queda en la nebulosa entender a qué llama usted “hipocresía”.

Como admirador suyo, señor Erdogan, no puedo pensar de ninguna manera que haya algo de cierto en la duda que tienen sus legisladores de la oposición, que consultaron a usted si Turquía «representa algún peligro en el contexto israelí».

Acá se me plantea una gran duda, por lo publicado en el periódico turco Hürriyet. ¿Es que legisladores turcos le temen a Israel? ¿Cómo pueden temer si tienen al frente del gobierno a un valiente como usted? Un gobernante que vive pensando en recuperar el auge y poderío del antiguo Imperio Otomano, que está dentro de la OTAN, pero se abastece con armas del enemigo Putin.

Duerma tranquilo señor Erdogan, y sueñe lo que quiera. Israel no lo atacará, cuando mucho el Mossad revolverá un poco los cajones de su oficina, pero sin malas intenciones. O tal vez explote en Ankara algún miembro de Hamás, de Hezbollah o de la Guardia Revolucionaria Islámica.

Yo en su lugar le tendría un poco de miedo al Irán de los ayatollas, no olvide que el nombre de su vecino (Irán) tiene relación con los arios, y Adolf Hitler soñaba con que la raza aria dominaría el mundo todo. Así le fue.

Mauricio Aliskevicius

