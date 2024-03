Carta abierta al presidente de Colombia

2 de marzo 2024

Señor presidente de Colombia

Gustavo Petro Urrego

De mi consideración:

Estos últimos meses, en los que usted comenzó a gobernar su país Colombia mientras yo comencé a sufrir (indirectamente por ahora) las consecuencias de la masacre que el 7 de octubre hizo el movimiento terrorista Hamás en el Estado de Israel, me han surgido preguntas cuyas respuestas no tengo todavía. ¿No le sucede a usted algo parecido?

Me dirijo a usted por varios motivos, que enumero: a) aunque usted no tiene ninguno de los muchos títulos que aparecían con su nombre, pero parecería que usted estudió muchos temas, aunque no terminó ninguna carrera, tal vez juntos encontremos respuestas.

b) No se lo puedo pedir a quienes usted eligió como compañeros de ruta como por ejemplo el señor que ahora es presidente de Brasil, Luiz Inacio Da Silva y otros varios que fueron presidentes alguna vez de sus países, pero que ahora no lo son porque nadie los vota o porque se han convertido en dictadores asesinos con una fachada de presidentes electos lograda con elecciones fraudulentas.

La primera pregunta que me surge es por qué motivo usted ataca tanto a Israel que se está defendiendo de una organización terrorista, que en realidad son muchas y no una: Hamás, Jihad Islámica, Hezbollah, hutíes, pero en ningún momento vi que usted se enojara con otros como ser Putin (Rusia) que atacó a Ucrania robándole territorios y que llevan muertos unos 500.000 seres humanos en dos años, y muchos millones de desplazados; Erdogán (Turquía) que está aniquilando a la población kurda tanto dentro de Turquía como en Siria y otros países vecinos; Siria donde su gobernante lleva asesinados medio millón y desplazados varios millones a otros países; Armenia y Azerbaiyán que van cientos de miles de muertos y más desplazados por el conflicto de Nagorno-Karabaj; China asesinando a la población uigur musulmana y confinándola en campos de “reeducación” que en realidad son campos de concentración; la muerte en guerras civiles o hambruna en varios países africanos, en las que son millones ya los muertos.

Podría seguir la lista porque hay muchos más, como por ejemplo países donde Irán mueve sus tentáculos, como ser Irak, Líbano, Yemen, y ni hablar de lo más peligroso en las cercanías de donde usted vive que es el Hezbollah alimentado por los ayatolas iraníes con dinero, armas y sus ideologías con un ejército en Venezuela extendiéndose a toda Sudamérica.

Asombrado, no he visto que usted llame a embajadores de todos esos países involucrados en guerras terribles, solamente le preocupó que Israel atacó a Gaza. Pero es muy claro, evidente, comprobado y declarado, que Israel no ataca a un país (Gaza no lo es) ni a un pueblo (no ataca a los palestinos) sino que el ataque es contra una organización terrorista islámica fundamentalista llamada Hamás, y es en represalia por el bárbaro ataque del 7 de octubre del que usted estará enterado, y para la liberación de los rehenes.

La segunda pregunta que le planteo es: qué es lo que lleva a usted a estar del lado del extremismo islámico representado por Hamás pero no sólo por esos terroristas, sino por el resto de los palestinos que atacan a Israel, y los musulmanes radicales como ser Ios gobernantes de Irán, Siria, Turquía, y terroristas como los hutíes de Yemen, Jihad Islámica, Hizbollah ?

Investigando un poco veo:

usted no es musulmán, usted está entre católico y ateo; usted fue guerrillero, en el M-19 bajo el alias de Aureliano, pero después siguió el camino político y diplomático, se supone que desprecia la lucha armada; usted fue torturado y encarcelado, por lo tanto, se imagina lo que están pasando los más de 100 rehenes en los túneles o catacumbas de Gaza bajo las manos del múltiple asesino y psicópata Yahya Sinwar; usted antes de ser presidente creó la Secretaría de la Mujer y después impulsó que hubiera igual número de hombres y de mujeres en cargos y listas de candidatos; aceptó que se formara el Centro de Ciudadanía LGBTI; desde distintos cargos sacó medio millón de habitantes de la pobreza, disminuyó la mortalidad infantil, reforzó la educación pública, cambió el mínimo vital de agua potable, intentó eliminar las corridas de toros, reabrió un complejo hospitalario.

En síntesis, hizo usted todo lo contrario a lo que hacen los musulmanes, especialmente los radicales, ni hablemos de los terroristas.

¿Por qué entonces está usted del lado contrario a Simón Bolívar?

¿Qué lo motiva, señor Petro? ¿El pensamiento de Simón Bolívar? NO

¿El pensamiento de García Márquez? NO

¿El pensamiento cristiano? NO

¿Por ignorancia? NO

Está apoyando a terroristas.

Está apoyando a asesinos que matan a su propio pueblo. Está filmado, los puede ver matando para apoderarse de la ayuda humanitaria, y ahí sí se ve que mueren mujeres y niños.

Está apoyando a quienes desprecian a las mujeres al punto de que son objetos y no personas para ellos.

Está apoyando a los que ahorcan a los homosexuales.

Está apoyando a los que educan a los niños para ser mártires, no para que vivan.

Está apoyando a quienes usan a sus propios hijos y mujeres como escudos humanos.

Le pregunto entonces, señor Petro: ¿por qué está usted del lado malo? ¿Qué lo motiva, si no es nada de lo que mencioné?

ME QUEDAN SOLAMENTE DOS RESPUESTAS, DESÁSNEME SEÑOR GUSTAVO PETRO: ¿O USTED LO HACE POR DINERO QUE RECIBE DE IRAN, O LO HACE POR SIMPLE JUDEOFOBIA/ANTISEMITISMO? ¿HAY OTRO MOTIVO QUE YO DESCONOZCA?

¿Tendré una respuesta suya? La espero con ansiedad.

Mauricio Aliskevicius.

