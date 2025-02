Carta abierta a un cretino

Nota: Cretino es el adjetivo utilizado para designar a un individuo que tiene una discapacidad mental.

El cretino es una persona que presenta una discapacidad o un retraso en el aprendizaje, siendo considerado un imbécil o un idiota. Él es el que no tiene mucha inteligencia.

El cretino también se utiliza en sentido peyorativo, para designar a una persona cínica, manipuladora y tramposa, que se complace en hacer daño a otras personas, independientemente de la relación que tenga con ellas. El cretino es alguien mediocre, que sólo piensa en sí mismo, y no se preocupa por nadie más. El que comete alguna traición o viola cualquier norma de dignidad. sic internet.

21 de febrero 2025

Señor

Antonio Manuel de Oliveira Guterres

Por error (no mío) Secretario General de la Organización de Naciones Unidas (unidas para delinquir)

Presente.

He leído su declaración del día de ayer, que consta en internet y en muchos medios de prensa, que transcribo a continuación, original en inglés y traducción del mismo origen:

“I condemn the parading of bodies and displaying of the coffins of the deceased Israeli hostages by Hamas on Thursday. Under international law, any handover of the remains of the deceased must comply with the prohibition of cruel, inhuman or degrading treatment, ensuring respect for the dignity of the deceased and their families. TRADUCIDO: “CONDENO EL DESFILE DE CADAVERES Y LA EXHIBICION DE LOS ATAUDES DE LOS REHENES ISRAELIES FALLECIDOS POR PARTE DE HAMÁS EL JUEVES. SEGÚN EL DERECHO INTERNACIONAL, CUALQUIER ENTREGA DE LOS RESTOS DE LOS FALLECIDOS DEBE CUMPLIR CON LA PROHIBICION DE TRATOS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES, GARANTIZANDO EL RESPETO A LA DIGNIDAD DE LOS FALLECIDOS Y SUS FAMILIARES.”

Quiero efectuar algunas aclaraciones al texto que usted suscribió.

1) Condena usted el desfile y la exhibición, solamente eso. Por lo tanto, usted pasa a ser coautor, testigo y por lo tanto culpable de: secuestro, retención indebida, malos tratos, tortura física y psicológica, asesinato con premeditación y alevosía, de los hermanos Ariel y Kfir Bibas y de Oded Lifshitz, con el agravante de que los dos primeros nombrados son menores de edad.

2) No menciona usted una sola palabra de la invasión de territorio, asesinatos múltiples, mutilaciones, violaciones, rapto de cadáveres y personas vivas, delitos todos realizados por Hamás y muchos miles de civiles gazatíes el día 7 de octubre del año 2023, por lo que pasa usted a ser coautor y encubridor de los asesinos.

3) Durante más de 500 días en los que Hamás mantuvo rehenes (vivos, muertos, y asesinados en ese periodo) usted no hizo uso de su cargo para exigir a Hamás la liberación de los mismos, o sea que usted es culpable de mala praxis.

4) Pese a las múltiples denuncias de que los asesinos despiadados de Hamás y sus simpatizantes usaban para esos delitos los locales de UNWRA, o sea locales bajo su jurisdicción y mandato, tampoco dijo usted ni una sola palabra, menos dar órdenes para prohibir lo que estaba -y está- sucediendo. Acá usted es culpable de negligencia y/o colaboración con los crímenes mencionados.

Por todo lo mencionado, y dejando abierta la opción de agregar más acusaciones que puedan surgir de la investigación policial y judicial, exijo a los gobiernos de los países de los cuales las víctimas son ciudadanos, hagan la denuncia penal ante las autoridades que correspondan incluyendo la inmediata destitución deshonrosa de usted como Secretario de ONU, cargo que jamás debió ejercer por su total ineptitud bien demostrada y también su desviada ideología política que lo llevó a actuar en la forma que quedó registrada para la Historia.

Mauricio Aliskevicius