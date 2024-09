Carta abierta a Josep Borrell

Carta abierta al sujeto Josep Borrell Fontelles

Cargo que mal ocupa: Alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

De mi (poca) consideración:

Como usted verá -o leerá, siempre que sepa leer y entender lo que lee, tengo mis dudas- no uso la palabra “señor” para dirigirme a usted porque no me gusta cometer errores, menos de ese orden.

Como consta en internet, lugar donde se habla también de los peores delincuentes de la historia por lo cual no es ningún honor figurar en ese sitio, lo pusieron a usted en un cargo de “alto representante” del continente “Eurabia “.

De su título puede ser que le calce lo de “alto”, desconozco cuantos centímetros de altura tiene usted. De lo que sí estoy seguro es que entre su cabeza y la superficie terrestre hay mucha, mucha distancia. Especialmente cuando emite declaraciones sobre Medio Oriente. Me recuerda lo aprendido en astronomía, en la ubicación de nubes se mencionaba stratus y nimbus, las más lejanas de la superficie terrestre.

Entre disparate y disparate usted declaró que a casi un año de la guerra de Israel contra la entidad islámica asesina Hamás “no haya ninguna perspectiva positiva a la vista” para un cese de fuego, lo que es cierto, pero lo achacó a “la intransigencia” y a “la impunidad total” del gobierno israelí de Netanyahu.

Grave falacia, mentira total suya, no puedo decir que sea un error sino una manifestación más de su judeofobia que hoy toma forma de anti-israelismo.

Bastaría solamente que Hamás liberara los rehenes cautivos desde el 7 de octubre para que Israel cesara el combate.

Pero usted, Josep Borrell Fontelles, que es el dueño de sus palabras (creo, a menos que sean los ayatolas de irán quienes le dictan lo que usted dice), le echa todas las culpas a la víctima y ni una sola palabrita al victimario, que se llama Yahya Sinwar y su banda de asesinos cuyo nombre es Hamás.

El mundo entero es testigo de que todo lo que usted afirma es mentira, pero mentira calculada, premeditada. Usted nada dice de que si no hubiera habido una salvaje irrupción en tierras israelíes el 7 de octubre con todos los alevosos crímenes que esos salvajes hicieron, no existiría ninguna guerra en Gaza.

Además, usted se convierte en la dueña de un conventillo, la chismosa del barrio, la vecina venenosa, al meterse a opinar públicamente sobre asuntos internos de Israel y del actual gobierno, de un país que no es de Eurabia, por lo que usted no tiene ningún derecho a opinar. Mejor sería que opine de los “puteríos” (palabra de SU idioma) entre Pedro Sánchez y ciertos partidos políticos españoles, entre catalanes y madrileños, entre catalanes separatistas y los del otro bando. Ni hablar del “socialismo” de su partido PSOE que nada tiene que ver lo que hace con lo que indicaban los ideólogos del socialismo.

En la capital de Egipto, usted “acusó al gobierno de Israel de poner obstáculos para acordar una tregua en la Franja de Gaza”, a lo que le agregó que Israel podría causar una guerra mucho mayor en toda la región. Posteriormente “lamentó que en el gobierno israelí haya miembros radicales que tratan de imposibilitar la creación de un estado palestino”.

Usted miente, miente y miente, a sabiendas, algo digno de Joseph Goebbels, pero indigno de quien debería representar a Europa. Claro, usted representa a Eurabia y de paso al PSOE, una minoría en su país.

Ni una palabra a que los palestinos y otros musulmanes dejen de bombardear Israel a diario.

Ni una palabra contra Hamás, Jihad Islámica, Hezbollah, Irán, Irak, Yemen, que no son un pueblo palestino pidiendo un país, sino diferentes guerrillas islámicas asesinas que cuando se aburren de intentar matar judíos se matan entre ellos.

Usted está paseando cerca de acá, pero en una medida inteligente, el gobierno israelí le dijo que acá no venga, porque a usted lo queremos tanto como a Jamenei. Como dudo de su inteligencia personal, le aclaro que cuando le respondieron que no podían recibirlo por problemas de agenda no era cierto, es algo que se usa en diplomacia para no mandarlo a usted donde TODOS LOS ISRAELIES queremos que usted se vaya.

Y no se lo digo más claro porque no me lo permite mi educación. Además, al no ser español no conocí a su madre.

Le aconsejo que estudie Historia, y busque historia y antecedentes de un pueblo palestino, quiénes eran, dónde vivían, y más acá la historia de los que ahora se dicen palestinos, quiénes son, qué antecedentes tienen, qué pasó con la Administración Palestina en Gaza en los años 2006 y 2007. Averigüe por qué el presidente vitalicio de la AP no pudo pisar Gaza a partir de esa fecha. De paso averigüe qué le pasa a los izquierdistas en los países islámicos que usted tanto defiende. No sé qué pensar, si todos los títulos universitarios que le adjudican a usted son ciertos, pero ninguno le enseñó Historia, o lo que no es cierto es que usted tenga títulos universitarios. Porque que los judíos eran de Judea, Salomón y David fueron importantes reyes judíos en esta zona, que Jesús y sus apóstoles eran judíos, que los árabes son de Arabia y no de la mal llamada Palestina, a mí me lo enseñaron en la escuela primaria, y más completo en la secundaria, no hacía falta universidad para saber esas verdades históricas que usted intenta desmentir.

Mauricio Aliskevicius

