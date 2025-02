Carta abierta a ciertos judíos humanistas

Señores de la Comisión Directiva A.C.I.Zhitlovsky (Uruguay)

Presentes.

Dada la situación imperante a raíz del vil asesinato -por asfixia a mano- de los integrantes de la familia Bibas, hecho que conmueve al mundo (se entiende mundo conmovible, no los asesinos y sus simpatizantes que son muchos), he leído el comunicado que ustedes emitieron al respecto, de común acuerdo con una serie de instituciones que francamente no conozco pero que con ustedes suscriben dicho comunicado.

Ustedes titulan ese comunicado “¡POR LA PAZ Y POR LA VIDA, LAS VICTIMAS SON CIVILES!” Solamente con el título me surgen dudas:

¿Ustedes se refieren a las víctimas civiles del inmundo atentado de habitantes de Gaza contra personas en Israel que eran civiles de varias nacionalidades durmiendo en sus casas, y otros civiles que estaban bailando en una fiesta que da la casualidad que era por los mismos conceptos de paz, vida y convivencia entre pueblos de la zona? No me queda muy claro. ¿Vuestro comunicado le fue enviado también a los árabes gazatíes causantes de miles de muertes? ¿Vuestro comunicado es algo que acostumbran a hacer ustedes en todos los casos donde mueren civiles, como por ejemplo la invasión rusa a Ucrania, los asesinatos masivos en China, Siria, Irak, Irán, Yemen, o solamente lo hicieron en este caso donde se trata de muertos israelíes a manos de palestinos de Gaza?

Invitan ustedes a “quienes sientan que este contenido les interpela…” Ante la duda, consultada la Real Academia Española, confirmo que ustedes invitan a quienes el contenido del comunicado interroga, pregunta, requiere. Confirmo que al leerlo me surgen muchas preguntas que iré haciendo en la presente.

Dicen ustedes: “No permitamos que hablen en nuestro nombre ni que nos identifiquen con voces hegemónicas que no representan nuestras posiciones”. De total acuerdo, no permito que ustedes hablen en mi nombre y en nombre de todos los judíos humanistas, laicos, progresistas, a quienes ustedes NO REPRESENTAN EN ABSOLUTO. Me atrevo a ir más lejos después de leer el comunicado: ustedes no son judíos, ni laicos, ni humanistas, ni otra cosa que un grupo de personas con pánico de que otros se piensen que ustedes son judíos israelíes o simpatizantes de Israel. Ser judío se puede ser de muchas formas, pero solamente el comer guefilte fish no los hace ni judíos ni menos aún israelíes. El apellido solo tampoco.

Mencionan ustedes el “brutal ataque terrorista a civiles israelíes perpetrado por Hamás…” aclarando que no representa a la totalidad del pueblo palestino. Me permito aclarar, ya que vuestra aclaración no lo hace, que la madrugada del 7 de octubre del 2023 atacaron los miembros de Hamás más la Jihad Islámica, más miles de civiles gazatíes (palestinos para usar vuestro vocabulario), pero horas más tarde los misiles y drones suicidas llegaron desde Líbano (Hezbollah), Siria, Irak, Yemen (hutíes), Judea y Samaria (Cisjordania según ustedes), incluyendo dos masivos bombardeos desde Irán. Por lo tanto, queda demostrado vuestro “error” de ver solamente un culpable, y a las pruebas me remito.

Dicen después que “No aceptamos el cuestionamiento de ninguna visión que pretenda negar el derecho a la existencia del Estado de Israel.” Acá me permito recomendarles unas clases de idioma español, o sea castellano, ya que tantas negaciones juntas en una sola frase no sólo marean, sino que, analizada fríamente, la frase indica que ustedes aceptan (sí, véanlo con un profesor de idioma) que se niegue la existencia del Estado de Israel.

¿Escucharon ustedes a algún “palestino” decirle a los miles y miles de árabes musulmanes y musulmanes no árabes que bombardeaban Israel, algo así como “paren, che, no bombardeen más”?

Ustedes denuncian “las trágicas e inhumanas consecuencias”, pero no fue Israel quien empezó la guerra. ¿Por qué no lo dicen específicamente? ¿Por qué no les importa que mueran israelíes? ¿Israel usó como excusa la guerra, o esta guerra es para lograr que no vuelva a existir otro 7 de octubre?

Seguimos leyendo: “Reiteramos también nuestra condena a las políticas de segregación instrumentadas por el Gobierno de Israel. Es imprescindible poner fin a la ocupación de Cisjordania y a la colonización de los territorios palestinos. Todo esto fomenta y alimenta el conflicto.

Ustedes repiten como loros lo que dicen nuestros enemigos sin haber ido nunca a constatar en el sitio qué es verdad y qué es mentira. Segregación (apartheid) en un país donde encontrarán árabes musulmanes (ustedes los llaman palestinos) desde empleados de supermercado hasta jueces de la Suprema Corte de Justicia, pasando por seleccionados de fútbol, médicos, abogados, diputados, policías, militares. Ustedes verán árabes cristianos y drusos también, no son musulmanes. Ustedes verán homosexuales en diferentes cargos, cuando en los países musulmanes son ahorcados o encarcelados. Cisjordania no está ocupada, está vigilada de acuerdo a lo pactado en Oslo, Gaza está totalmente libre de judíos (salvo los rehenes) desde 2005, les sirvió para organizarse como país independiente ¿Les importó eso o les importó más gastar miles de millones de dólares y euros para los túneles de la muerte?

Parece ser que ustedes ya olvidaron que fueron ustedes mismos o vuestros padres que en los años de la segunda guerra mundial escribían graffitis en las paredes diciendo “judíos a Palestina”. Hagan memoria.

Se quejan del bombardeo cotidiano sobre la población civil de Gaza. ¿Dónde se esconden los terroristas de Hamás y Jihad Islámica? Por si ustedes todavía no se enteraron, en hospitales, escuelas de UNWRA, viviendas de civiles donde se encontraron miles de misiles prontos para tirar sobre Israel. Eso les dice qué poco les importa a los terroristas la vida de los pocos civiles que no son terroristas activos.

Se quejan del corte de energía eléctrica, agua y otros. ¿Dónde se vio que un país enemigo (Israel, o la entidad sionista como la llaman) esté obligado a darles eso? ¿Por qué en lugar de gastar miles de millones en túneles y armas no hicieron instalaciones para autoabastecerse? ¿Por qué los cabecillas de Hamás tienen miles de millones en sus cuentas bancarias? En la pequeña Gaza había muchos más hospitales (donados por países extranjeros) que en la inmensa Arabia Saudita, y países del Golfo, pero los usaron de guarida del terror y cárcel de rehenes.

“Por las acciones de un grupo extremista no se puede condenar a dos millones de personas”. De esos dos millones ustedes pueden contar con los dedos de la mano cuántos gazatíes no son extremistas. Las pruebas: los rehenes liberados cuentan dónde estuvieron presos y encadenados. Hamás ganó ampliamente las elecciones (2006/2007) y quedaron en menor número Jihad Islámica y otros grupos terroristas.

“El apoyo irrestricto de potencias internacionales, a quienes participan de la escalada bélica…” Apoyo irrestricto hubo a los terroristas, tanto de países europeos como del Cercano Oriente incluso sudamericanos. ¿Acaso ustedes se preguntaron por qué ningún país árabe o musulmán acepta a los palestinos viviendo en sus tierras? ¿Por qué no los acepta Egipto si Yasser Arafat era egipcio? ¿Por qué no los quiere Jordania si el 70% de sus habitantes son palestinos árabes musulmanes? Lo dijeron muy claro: ¡NI UNO SOLO !!!

“Nosotras y nosotros, de nacionalidad argentina, brasileña, uruguaya y francesa,…” Ya que quieren el bien de los pueblos, ¿por qué no los aceptan como refugiados en sus países? Agreguen también a la Colombia de Petro, el Chile de Boric, países donde los pobres y sufridos miembros de Hamás estarían a sus anchas. Especialmente Colombia porque Hamás y Hezbollah son especialistas en el tráfico de drogas, y Chile donde hay cantidad de palestinos que se olvidaron que viven en Chile porque en Palestina los árabes los mataban por ser cristianos.

En cuanto a la ONU, la línea verde de 1967, la soberanía, todo lo que se le exige al Estado de Israel, ¿también se lo exigen a Vladimir Vladimirovich Putin en las tierras ucranianas? ¿O a tantos otros países en disputa actualmente?

“…la convivencia pacífica, democrática y justa. Nuestro apoyo, adhesión y compromiso con quienes trabajan día a día para lograrlo.” En el mismo tiempo en que estoy escribiendo esta carta, se está realizando el entierro de los restos (lo que quedó) del rehén Oded Lifshitz, asesinado en cautiverio en Gaza, muy conocido por dedicar toda su vida a luchar por la convivencia entre israelíes y musulmanes, por llevar y traer a gazatíes para que los curen en hospitales israelíes, por conseguirles trabajo a gazatíes en Israel, por luchar contra los diferentes gobiernos israelíes siempre para mejorar la situación de los palestinos musulmanes. Así le agradecieron los gazatíes, torturándolo y asesinándolo para después canjear sus restos.

Escribieron ustedes: “…Por esto, rechazamos la pretensión de Israel de representar a la colectividad judía del mundo.” ¿Desde cuándo esto? ¿De dónde lo sacaron?. Que quede claro, Israel abre sus puertas a todo judío que quiera vivir en el único estado judío del mundo, pero a los judíos que viven en Uruguay los representa el Comité Central Israelita, a los judíos que viven en Argentina los representa la DAIA, los otros judíos que no son ciudadanos israelíes tienen sus instituciones para representarlos, así que ustedes mienten descaradamente o son tan ignorantes de la vida judía en sus propios países que ni siquiera eso saben.

Por suerte ustedes aclaran muy bien las diferencias entre ciudadanos israelíes, judíos, judíos ateos, etc. Digo que es una suerte, no vaya a ser que nos confundan a los verdaderos judíos humanistas, progresistas, laicos, con ustedes que no entiendo en qué parte del cuerpo tienen judaísmo. Los verdaderos no adoramos a Stalin, gran asesino de judíos (y otros), no precisamos etiquetarnos como ustedes. Tal vez ustedes sufran de pánico pensando en qué les pueden hacer sus propios compañeros o camaradas. Tal vez leyeron que los nazis nunca se fijaron en detalles, y los que eran como ustedes igual marcharon al horno con la estrella amarilla de seis puntas.

Pero no se preocupen, pueden dormir tranquilos ahora que existe el Estado de Israel. Ese Estado los defenderá de todo lo malo, aunque ustedes no sean ni ciudadanos israelíes ni judíos creyentes. Israel defenderá siempre a los buenos de los malos, no porque los buenos sean judíos, sino porque Israel es judía y respeta los 10 mandamientos, la democracia, la justicia, la libertad. Porque Israel es democrática, justa y respetuosa de los derechos humanos.

Mauricio Aliskevicius