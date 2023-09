Borís Leonídovich Pasternak, poeta y novelista, Premio Nobel de Literatura en 1958

18 septiembre, 2023

Pasternak (1890-1960) nació en el seno de una familia de origen judío-ucraniano. Su padre fue el destacado pintor posimpresionista Leonid Pasternak, profesor en la escuela de pintura de Moscú.

Su madre, Rosa Kaufman, fue una famosa concertista de piano. Borís tenía un hermano, llamado Aleksandr (arquitecto), y dos hermanas, llamadas Lydia y Josefina. Según una carta de Leonid Pasternak a Jaim Najman Biálik escrita en 1923 los Pasternak descendían de Isaac Abravanel.

Pasternak creció en una atmósfera cosmopolita: en su casa desfilaban artistas como Serguéi Rajmáninov, León Tolstói o Rainer Maria Rilke. El ambiente cultural que lo rodeaba fue pues muy elevado.

Su padre se convirtió del judaísmo al cristianismo ortodoxo, lo que tuvo un gran impacto en la vida del joven escritor. En muchos de sus poemas sobrevuelan referencias cristianas. Estudió filosofía en la Universidad de Moscú y en la de Marburgo, en Alemania, junto a Hermann Cohen y Nicolai Hartmann. Sin embargo, decidió renunciar a la filosofía como profesión. Regresó a Moscú en 1914 y publicó su primera colección de poemas ese mismo año. Durante la Primera Guerra Mundial trabajó en una fábrica de productos químicos en Perm, en los Urales; seguramente aquí encontró material que luego utilizaría en Doctor Zhivago.

Monumento a Borís Pasternak en Járkov, Ucrania. Foto: Avaness – Wikipedia – CC BY-SA 3.0

Pasternak destacó enormemente por su poesía, como hoy se reconoce: El gemelo en las nubes (1914), Mi hermana la vida (1917), El año 1905 (1927), Segundo nacimiento (1934) son algunas de sus grandes obras poéticas. De hecho, Pasternak es uno de los cuatro poetas más destacados, en la primera mitad del siglo xx, con sus amigos Anna Ajmátova, Marina Tsvetáyeva y Ósip Mandelstam, todos de vida trágica dadas las imposiciones políticas.

La Revolución Rusa de 1917 significó el inicio de la fama de Pasternak como poeta. Sus Cartas del verano de 1926, unidas a las de Rainer Maria Rilke y Marina Tsvetáyeva;muestran la gran categoría de su visión literaria y la reunión de culturas afines.

Para un gran eslavista, el crítico Angelo Maria Ripellino, Pasternak fue poco propenso a deshumanizar la palabra (por contraste con varios de su generación, de grandes poetas), y el “frescor emotivo de sus metáforas se complica al entrecruzarse con varios elementos culturales”; a través de sus versos, de reminiscencias literarias, “se transparenta en cada instante una viva pasión por la música, por las doctrinas filosóficas y por las experiencias de la poesía occidental”.

Como tantos otros de los grandes, perdió la protección de las autoridades soviéticas durante la Gran Purga de la década de los 30; fue acusado de subjetividad, aunque consiguió escapar del Gulag (Dirección General de Campos y Colonias de Trabajo Correccional). A partir de entonces se ganó la vida traduciendo a los clásicos. Fue traductor del alemán (Heinrich von Kleist, Bertolt Brecht), pues había estudiado en Marburgo, y a partir de entonces de Shakespeare, cuyas versiones son canónicas.

Por otra parte, destacan su excelente prosa de El salvoconducto, con muchas noticias bio-bibliográficas y sus relatos.

Doctor Zhivago

Pero en Occidente, Pasternak es conocido más bien por su novela Doctor Zhivago, publicada por primera vez en Italia en 1957, lo que ha deformado su imagen de un escritor que trabajó la lírica y la memoria personal excelentemente.

Esta obra está ambientada en la Primera Guerra Mundial, luego transcurre por la Revolución Rusa de 1917, y la posterior Guerra civil de 1918-1920. La publicación en Italia de Doctor Zhivago, obra personal, llena de lirismo y reflexión sobre el papel de la intelligentsia en la Revolución de Octubre, sin el consentimiento del Gobierno de la Unión Soviética, lo llevó a ser perseguido por las autoridades hasta el día de su muerte. El 29 de octubre de 1958, en el pleno del Comité Central de la Unión de las Juventudes Comunistas, su jefe, Vladímir Semichastny, desacreditó a Pasternak ante 14.000 personas, entre las que se encontraban Krushchev y otros jefes políticos. Semichastny empezó diciendo que Pasternak era una “oveja sarnosa” que se plegaba a los deseos de los enemigos de la Unión Soviética con “escritos llenos de calumnias”.

Se afirma que el manuscrito de Doctor Zhivago fue escondido por la poetisa uruguaya Susana Soca, amiga de Pasternak, hasta poco antes de su publicación en Occidente.

Doctor Zhivago no se publicó en la Unión Soviética hasta el año 1988 en la misma revista, Novy Mir, que había rechazado la novela en 1957, en cuatro entregas desde enero a abril y con una suscripción millonaria. Había llegado la perestroika (reforma política y económica destinada a desarrollar una nueva estructura interna de la Unión Soviética).

Premio Nobel

Desde 1946 la candidatura de Pasternak fue discutida hasta seis veces por el Comité del Premio Nobel de literatura. Pasternak ganó el Premio Nobel en 1958 en el séptimo intento, cuando Doctor Zhivago fue publicada en italiano por Giangiacomo Feltrinelli y en ruso, pero se desconoce si la edición en ruso fue la condición necesaria para recibir el premio. No existe ningún tipo de prueba al respecto.

En una publicación de la revista Time, el periodista ruso Iván Tolstói, de Radio Europa Libre, describió en su libro The Laundered Novel la manera en que el libro fue publicado, de un modo rocambolesco. Luego se encargaron de hacerles llegar algunos ejemplares a los miembros de la Academia Sueca, y ese mismo año Pasternak logró el Premio Nobel. La investigación de Tolstói también afirma que la razón que tuvo la CIA fue avergonzar al Kremlin, que había prohibido la publicación del texto. Lo que no menciona Tolstói en su libro es que Pasternak obtuvo el Premio Nobel de 1958 a raíz de la séptima vez que su candidatura era propuesta al comité del galardón, habiéndose producido la primera propuesta ya en 1946.

La descripción de Yevgueni Pasternak (su hijo) es mucho más cauta y segura, y elude tales datos aventurescos.

Esta versión inverosímil ha sido desautorizada por el mayor especialista en Pasternak, el profesor de la Universidad de Stanford Lázar Fleishman, que tacha de absolutamente acientífica e inventada la historia del avión desviado a Malta.En enero de 2011, el periódico gubernamental Rossíiskaya Gazetaaseguraba que tanto la CIA como el FBI declararon, en una respuesta oficial, no tener en sus archivos pruebas de participación alguna en la publicación en ruso de la novela. Sin embargo, en abril de 2014 la CIA desclasificó 99 documentos​ donde se describía la participación de la CIA en la publicación en ruso de la novela en Países Bajos en 1958 y en Washington en 1959, aunque negando su importancia para la concesión del Premio Nobel.

El resto de la historia es más conocida: Pasternak envió una carta de agradecimiento a la Academia Sueca, contando lo “agradecido” y “sorprendido” que estaba. Días después, bajo una intensa presión del gobierno soviético, debió enviar otra carta: “Considerando el significado que este premio ha tomado en la sociedad a la que pertenezco, debo rechazar este premio inmerecido que se me ha concedido. Por favor, no tomen esto a mal”. Amenazado con ser expulsado de la Unión Soviética, y presionado por el KGB, Pasternak murió en 1960.

La versión estadounidense ocupó durante 26 semanas el primer lugar entre los éxitos de venta del periódico The New York Times. En 1959 el caricaturista Bill Mauldin ganó el Premio Pulitzer por la caricatura que muestra a un supuesto Pasternak haciendo trabajo forzado en Siberia y diciéndole a otro prisionero: “Yo gané el Premio Nobel de Literatura, ¿Cuál fue tu crimen?”. ​

La novela Doctor Zhivago tuvo que esperar hasta 1988 para ser publicada en la Unión Soviética, gracias a Gorbachov. Solo en 1989, su hijo Yevgueni (que se ha ocupado de la difusión de su obra) fue autorizado para recibir el Premio en nombre de su padre.

Obras

Poesía

El gemelo entre las nubes (1914)

Por encima de las barreras (1917)

Mi hermana la vida (1922)

Temas y variaciones (1923)

El segundo nacimiento (1932)

En trenes de la mañana (1943)

La vastedad terrestre (1945)

Cuando amanece (1959)



En antologías (en lengua castellana)

Poesía soviética rusa (1965), traducción de Nicanor Parra, p.p. 89-97

Poesía rusa soviética 1917-1967. Revista Literatura Soviética, 1967, N.º 6,20​ p.p. 40-43, traducción de Carlos Álvarez

Novela

Doctor Zhivago (1957)

Novela autobiográfica

El salvoconducto (1931)