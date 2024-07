Blinken, tras la muerte de Haniyeh: «Nada anula la importancia de lograr un alto el fuego»

El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, aseguró este miércoles desde Singapur que «nada anula la importancia de lograr un alto el fuego» en Gaza, acerca del impacto en el conflicto de la eliminación del líder político del grupo terrorista islámico palestino Hamás, Ismail Haniyeh.



«He visto las informaciones y lo que puedo decir ahora mismo es que nada anula la importancia de lograr un alto el fuego», subrayó Blinken durante una conferencia en la Universidad Nacional de Singapur, al ser preguntado por la muerte de Haniyeh.



«No voy a especular sobre el impacto que ningún acontecimiento pueda tener», indicó Blinken, y agregó: «lo que sé es que continuaremos trabajando cada día» en el alto el fuego y en «prevenir una escalada del conflicto».



El grupo terrorista islámico palestino Hamás confirmó este miércoles la muerte de su líder, Ismail Haniyeh, en Teherán, donde se encontraba de visita oficial, acusó a Israel, y amenazó que «no quedará impune».



«Estamos trabajando desde el primer día para prevenir una escalada del conflicto», dijo Blinken, insistiendo en que «una de las claves para asegurar que esto no ocurra es lograr un alto el fuego».



El jefe de la diplomacia estadounidense subrayó la importancia de «traer de regreso a los rehenes, paliar el sufrimiento de los palestinos y llevar la situación a un mejor camino no solo en Gaza, sino en toda la región».



«Trabajamos cada minuto de cada día que esto ocurra», reiteró.



Horas antes de los comentarios de Blinken, quien se encuentra de gira por Asia, el secretario de Defensa de EE.UU., Lloyd Austin, defendió desde Filipinas que la escalada del conflicto en Oriente Medio «no es inevitable» pese a la muerte de Haniyeh.



«Mantengo que la guerra no es inevitable (…) Hay margen para la diplomacia», afirmó Austin en declaraciones a los medios en la bahía filipina de Súbic, la antigua mayor base naval de EE.UU. en el extranjero. Aurora y EFE