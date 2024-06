Blinken culpa a Hamás de impedir la tregua con Israel en Gaza

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, culpó desde Doha al grupo terrorista islámico palestino Hamás de impedir que se llegue a un acuerdo de tregua.

Blinken denunció la maniobra de Hamás tras pedir «numerosos cambios» a la propuesta presentada por Estados Unidos, indicando que algunos de ellos no son «viables».

«Numerosos cambios han sido propuestos al acuerdo que está en la mesa y que todo el mundo respalda. Algunos de ellos son cambios viables, pero otros no», afirmó el jefe de la diplomacia estadounidense en una rueda de prensa junto al primer ministro y ministro de Exteriores catarí, Mohammed bin Abdelrahman.

Visiblemente molesto, Blinken afirmó que se llega a un punto en una negociación «en el que si una parte sigue cambiando sus demandas, incluso haciendo demandas e insistiendo en cambios para cosas que ya habían aceptado, tienes que preguntarte si están procediendo de buena fe o no».

Decididos a salvar las brechas

Igualmente, dijo que, junto a los mediadores Egipto y Qatar, su país está «decidido a intentar salvar las distancias».

Pero aunque se trabaje para que esas brechas puedan ser salvadas, «no significa que se vayan a salvar».

«Cuanto más tiempo pase, más gente sufrirá. Y es hora de acabar con el regateo y empezar un alto el fuego. Es tan simple como eso», aseveró Blinken en la última parte de su octava gira por Oriente Medio desde el pasado 7 de octubre, cuando Hamás atacó el territorio israelí masacrando a una 1.200 personas (en su enorme mayoría civiles) y secuestró a unas 240.

A la pregunta de si Israel debería ser presionado, Blinken puso de relieve que «Israel aceptó la propuesta. Tal y como era. Y Hamás no lo hizo, así que creo que está bastante claro lo que tiene que pasar. Estamos decididos a intentar trabajar en eso en los próximos días. Vamos a trabajar en esto con urgencia y ver si las lagunas son factibles».

E insistió en que «está claro» para todos que en el caso de que no se acepte, Hamás ha hecho «una elección para continuar una guerra que ellos empezaron».

«Hace doce días el presidente Biden hizo una propuesta de alto el fuego, arraigada en los principios básicos de la liberación de todos los rehenes, dar asistencia en Gaza, garantizar la seguridad de Israel, proporcionar un camino hacia un final duradero a la guerra e iniciar la reconstrucción masiva de Gaza.

El mundo entero casi sin falta ha estado detrás de esta propuesta. Y lo hemos escuchado una y otra vez, países individuales mostrando su apoyo a esta región y más allá de grupos importantes como el G7, la Liga Árabe, la Autoridad Palestina, Israel y, por supuesto, hace apenas dos días el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.



Líderes de la región con los que me he reunido en los últimos días lo han reafirmado una y otra vez.



Así que estábamos esperando una respuesta y esa era la respuesta de Hamás. Y como dijo el primer ministro anoche hemos recibido una respuesta.



Hamás ha propuesto numerosos cambios a la propuesta que estaba sobre la mesa. Discutimos esos cambios anoche con distintos colegas. Y hoy con el primer ministro.



Algunos de los cambios son factibles, otros no lo son. Así en pocas palabras es nuestra posición:



Había un acuerdo sobre la mesa que era prácticamente idéntico a la propuesta que presentó Hamás el 6 de mayo. Un acuerdo que el mundo entero estaba respaldando, un acuerdo que Israel ha aceptado y Hamas podría haber respondido con una sola palabra «sí».



En cambio, Hamás esperó casi dos semanas y luego propuso más cambios, varios de los cuales van más allá de posiciones que previamente habían adoptado y aceptado».



«Como resultado, y ustedes escucharon al primer ministro decir esto, la guerra que Hamás inició el 7 de octubre con su ataque bárbaro contra Israel y contra civiles israelíes, continuará. Más gente sufrirá, más palestinos sufrirán, más israelíes sufrirán».

«En el transcurso de la que ya es mi octava visita a la región desde el 7 de octubre, todas las personas con las que he hablado han dejado claro que este es el camino que quieren seguir.



Ahora, no puedo hablar por Hamás, ni responder por Hamás, y, en última instancia, puede que no sea el camino que Hamás quiera seguir. Pero Hamás no puede y, no se le permitirá, decidir el futuro de esta región y de su gente».

