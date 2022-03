Arabia Saudita dice que ve a Israel como «aliado» si logra la paz con los palestinos

4 marzo, 2022

El príncipe heredero y gobernante de facto de Arabia Saudita, Mohammed bin Salmán, dijo en una entrevista que su país ve a Israel, como un «aliado potencial» si se logra una solución al conflicto con los palestinos

«Esperamos que se resuelva el problema entre los israelíes y los palestinos. No vemos a Israel como un enemigo, sino como un aliado potencial en numerosos intereses que podemos intentar perseguir juntos, pero se deben resolver algunos problemas antes», dijo Bin Salmán, según la agencia de noticias oficial saudita SPA.



Bin Salmán, apodado MBS, hizo estas declaraciones en una entrevista a la revista estadounidense The Atlantic y cuyo extracto literal fue difundido por SPA.



MBS también se pronunció sobre las relaciones entre los países árabes e Irán, que se han ido tensando en los últimos años por los ataques lanzados por los rebeldes hutíes del Yemen -apoyados por Teherán- contra territorio saudita y por el programa nuclear iraní.



«Son nuestros vecinos y seguirán siendo nuestros vecinos para siempre, no podemos deshacernos de ellos, ni ellos pueden deshacernos de nosotros, entonces es mejor que resolvamos las cosas y busquemos formas para poder convivir», esgrimió el príncipe heredero, de 36 años.



Asimismo, reconoció que Arabia Saudita e Irán mantuvieron conversaciones en los últimos cuatro meses, que deseó que «lleguen a un punto en el que sean buenas para ambos países».



Sin embargo, manifestó su preocupación por el programa nuclear iraní y dijo que Arabia Saudita «no quiere ver un acuerdo nuclear endeble» porque «cualquier país en el mundo que tiene una bomba nuclear es peligroso, sea Irán o cualquier otro».



El príncipe heredero, que desde su nombramiento en 2017 ha estado en el centro de la polémica y ha sido señalado como responsable de numerosos escándalos, dijo que es «obvio» que no ordenó el asesinato del periodista saudita Jamal Khashoggi, que presuntamente fue desmembrado dentro del consulado saudita en Estambul en 2018.



«Nunca en mi vida leí ningún artículo de Khashoggi», dijo MBS, que alegó que en caso de que Arabia Saudita llevase a cabo operaciones contra disidentes de esa forma «se realizarían de manera profesional».



El asesinato de Jamal Khashoggi fue duramente condenado por gran parte de la comunidad internacional, mientras que el presidente estadounidense, Joe Biden, dijo tras asumir el cargo que no tendría contacto directo con Bin Salmán como lo hizo su predecesor, Donald Trump, al no ser el saudita su homólogo.



«Simplemente, no me importa (…) Depende de él pensar en los intereses de Estados Unidos», dijo Bin Salmán al ser preguntado si se siente incomprendido por Joe Biden. EFE y Aurora