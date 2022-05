Biden, Israel y China: ¿Cómo hacer que un trío difícil funcione?

22 mayo, 2022

Es un error esperar que Israel, una economía de nivel medio, se desvincule de China cuando países mucho más ricos (incluido Estados Unidos) no muestran signos de seguir su ejemplo.

Por Steven R. David

Las empresas israelíes no deben estar sujetas a restricciones que no se imponen a empresas de otros lugares, incluido el propio Estados Unidos.

Algunos problemas no pueden resolverse, sino que deben gestionarse. Lo mismo ocurre con los esfuerzos estadounidenses para presionar a Israel para que reduzca su floreciente relación con China.

Estados Unidos tiene preocupaciones legítimas de que los lazos de Israel con China fortalezcan a su principal adversario. Sin embargo, Israel también tiene razón al creer que sus vínculos crecientes con China juegan un papel importante para asegurar su continua prosperidad.

El abrumador desafío para Israel es continuar su relación con China sin alienar a su aliado estadounidense clave. En el lado optimista, ya hay señales de que el tema de China se ha vuelto menos tóxico bajo la Administración Biden. Sin embargo, persiste la posibilidad de que continúe la fricción, especialmente si Washington intenta jugar la “carta de China” para presionar a Israel para que se convierta en un aliado más obediente.

Las preocupaciones estadounidenses de que China utilizará sus tratos con Israel para robar tecnología, mejorar su ejército y espiar a Estados Unidos han perturbado las relaciones entre Estados Unidos e Israel durante décadas. La ira de Washington por las ventas de armas israelíes a China (en particular, los acuerdos PHALCON y HARPY) llegó a obligar a Israel a poner fin a su lucrativo comercio militar con Beijing a principios de la década del 2000. En lugar de poner fin a su relación, Israel y China desafiaron las expectativas al desarrollar sólidos lazos no militares centrados en la tecnología y la infraestructura, lo que resultó en que China se convirtiera en uno de los socios comerciales más grandes de Israel y su principal fuente de importaciones.

Si Israel creía que restringir su ayuda y comercio con China a áreas no militares disminuiría las críticas estadounidenses; se sintió muy decepcionado. Washington siguió presionando a Israel, argumentando que la construcción de una instalación de contenedores en el puerto de Haifa por parte de China se utilizaría para espiar a la Sexta Flota de Estados Unidos (que ocasionalmente hace escala en el puerto de Haifa) y que la gigantesca inversión de China en infraestructura israelí le permitiría comprometer la seguridad estadounidense e israelí, y que la inversión de China en empresas tecnológicas israelíes, especialmente aquellas que también hicieron trabajos de defensa con los Estados Unidos, crearía una «puerta trasera» que expondría los secretos estadounidenses.

Las tensiones resultaron increíblemente altas durante la Administración Trump, incluida una visita de emergencia del exsecretario de Estado Mike Pompeo que obligó a Israel a rechazar una oferta china para construir la planta de desalinización Sorek 2, que es fundamental. Las amenazas de limitar la cooperación de inteligencia con Israel a menos que se tome en serio la restricción de los lazos con China fueron una rara manzana de la discordia en las relaciones amistosas del ex primer ministro Benjamin Netanyahu con el expresidente Donald Trump.

China se ha convertido en un tema menos divisivo bajo la Administración Biden. A pesar de las preocupaciones anteriores transmitidas a los israelíes por el director de la CIA, William Burns, sobre las inversiones chinas en el sector tecnológico y la infraestructura; China fue solo mencionada de pasada cuando el primer ministro Naftali Bennett se reunió con el presidente Joe Biden y otros altos funcionarios estadounidenses en agosto. Cuando se plantearon las preocupaciones con China, Bennett siguió el patrón familiar de acordar establecer un mejor sistema de investigación de antecedentes para los inversores chinos (y otros extranjeros) y mantener a Washington informado sobre futuros acuerdos con los chinos.

Aparentemente, Israel pasó la primera prueba de la nueva relación cuando se negó a permitir que las empresas chinas construyeran líneas adicionales del tren ligero de Tel Aviv en enero. Las garantías de Bennett y su química personal con los líderes estadounidenses han hecho que China sea un impedimento menor para las relaciones amistosas entre Estados Unidos e Israel.

Sin embargo, sería una tontería creer que el problema de China desaparecerá. Los funcionarios estadounidenses seguirán preocupados por cualquier esfuerzo por aumentar el poderío militar de China. Israel persistirá en buscar oportunidades comerciales y de inversión de China, algunas de las cuales antagonizarán con EE. UU. Para complicar aún más las cosas, podrían ser los esfuerzos de Estados Unidos de explotar sus preocupaciones con los tratos entre Israel y China para empujar a Israel a otras áreas, como hacer que condene los abusos de los derechos humanos por parte de China o que adopte una línea más dura contra Rusia como una señal de que no está bajo el control de Beijing.

En el futuro, Israel debe responder a las preocupaciones de Washington sobre cualquier acción que fortalezca a China. El acuerdo de Bennett para establecer una junta de supervisión con dientes que consulte regularmente con los funcionarios estadounidenses contribuirá en gran medida a evitar malentendidos que puedan salirse de control. La junta, sin embargo, debe ser un proyecto serio y no simplemente una concesión a los estadounidenses que aliviará sus restricciones tan pronto como la atención de Washington se desvíe a otra parte. Sería mejor si la junta no solo reaccione a la presión estadounidense, sino que, por sí misma, rechace los acuerdos chinos que sepa que provocarían la ira de Washington. Con el tiempo, esto espera mejorar la confianza de Estados Unidos sobre la voluntad de Israel de decir no a la participación china en áreas sensibles.

Trabajar para examinar y monitorear mejor las inversiones chinas mejoraría las relaciones con Estados Unidos. También cumpliría con las demandas de los funcionarios israelíes, especialmente aquellos cuyo enfoque es la seguridad nacional. Sería un error suponer que los esfuerzos para restringir las inversiones chinas provienen solo de Estados Unidos. A muchos funcionarios israelíes también les preocupa que los esfuerzos para maximizar las ganancias no consideren adecuadamente las necesidades de seguridad israelíes. Asegurarse de que los acuerdos con China sirvan al interés nacional israelí en lugar de las ganancias de algunas corporaciones satisface las necesidades de Israel tanto como las de Estados Unidos.

Si Israel debe hacer más para satisfacer las demandas estadounidenses, Estados Unidos también debería hacer un mayor esfuerzo para ser sensible a los intereses israelíes. China juega un papel importante en la economía de Israel, un papel que Estados Unidos y Occidente no están preparados para reemplazar. Israel recurre a China para invertir en infraestructura porque las empresas chinas ofrecen alta calidad a un precio que otros no igualan.

Del mismo modo, la inversión china en alta tecnología israelí permite que las empresas emergentes israelíes obtengan la financiación y la experiencia que tanto necesitan en términos que no están disponibles en otros lugares.

Sería un error esperar que Israel, una economía de nivel medio, se desvincule de China cuando países mucho más ricos (incluido Estados Unidos) no muestran signos de seguir su ejemplo. Las empresas israelíes no deben estar sujetas a restricciones que no se imponen a empresas de otros lugares, incluido el propio Estados Unidos. Tampoco es útil vincular los lazos de Israel con China con otras áreas de la relación de Israel con Estados Unidos.

Ni la Administración de Biden ni la de Bennett muestran signos de que permitirán que China interrumpa los fuertes lazos que unen a Israel con Estados Unidos. Pero seguramente surgirán diferencias de opinión. Esas diferencias deben resolverse con el reconocimiento de que las preocupaciones legítimas de Estados Unidos pueden satisfacerse sin privar a Israel de los beneficios de una relación sólida con una superpotencia económica.

Fuente: JISS The Jerusalem Institute for Strategy and Security