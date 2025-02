Berlín: Islamista siria apuñala a un turista español en el monumento a las víctimas del Holocausto

Las autoridades germanas confirmaron este sábado que el hombre que apuñaló la víspera a un turista español de 30 años junto al monumento a las víctimas del Holocausto en Berlín es un refugiado sirio de 19 años que se encuentra legalmente en Alemania y que actuaba presuntamente por “motivos religiosos”, pues llevaba varias semanas planeando matar a judíos.



En un comunicado conjunto, la Fiscalía General y la Policía de Berlín confirman que la víctima del ataque, que sufrió heridas en el cuello, se encuentra fuera de peligro tras la rápida intervención de los servicios de emergencia y una operación de urgencia en la que tuvo que permanecer en un coma inducido durante un tiempo.



De acuerdo con estas dos instituciones, el detenido, tal y como adelantaron medios alemanes previamente, es un sirio que, “al parecer, llegó a Alemania en 2023 como refugiado menor no acompañado y solicitó asilo”, que le fue otorgado.



Por tanto residía “legalmente en Alemania”, en concreto en la ciudad oriental de Leipzig.



De acuerdo con las pesquisas sobre el ataque, que se produjo sobre las 17.00 GMT, “existen presuntas conexiones con el conflicto de Oriente Medio”, explicaron la Policía y la Fiscalía.



Según se sabe hasta ahora, en particular por las declaraciones del acusado a la Policía, el atacante “habría estado planeando matar judíos durante varias semanas”.



“La elección del lugar del crimen -el monumento a las víctimas del Holocausto- también se habría hecho en este contexto”, indica el comunicado.



Cuando fue detenido, el presunto autor “llevaba en su mochila una alfombra de oración, un Corán, un trozo de papel con fecha del 21 de febrero con versículos del Corán y la supuesta arma homicida, lo que indica una motivación religiosa”, sostienen la Policía y la Fiscalía.



“Hasta ahora no hay indicios de vínculos con otras personas u organizaciones”, recalcaron.



El joven sirio, que será llevado este sábado ante el juez de instrucción para que éste dicte su ingreso en prisión preventiva, no tenía antecedentes penales o judiciales en Berlín, agregaron además.



El hombre fue detenido sobre las 19.45 GMT cuando éste regresaba al lugar del crimen y cuando los agentes de la Policía observaban que el sospechoso tenía las manos y los pantalones manchados de sangre.



El detenido hablaba de forma clara y se mostró cooperativo ante la Policía, que aún investiga si el joven “padece alguna enfermedad mental”.



La investigación por presunto intento de asesinato y lesiones corporales peligrosas ha sido asumida por el servicio de seguridad del Estado de la policía y una unidad de homicidios de la Oficina Estatal de Policía Criminal de Berlín.



Debido a la importancia del caso, la Fiscalía General de Berlín se ha hecho cargo de la investigación. EFE