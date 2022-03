Bennett pide prudencia para evitar otro desastre en el funeral del rabino Kanievsky

20 marzo, 2022

El primer ministro, Naftali Bennett, pidió hoy a los cientos de miles de judíos ultraortodoxos asistentes en el masivo funeral de un importante rabino que «no se amontonen ni aprieten».

El titular del Ejecutivo instó así a evitar una tragedia similar a la avalancha humana que el año pasado acabó con la vida de 45 personas.



«El funeral es un evento masivo, y debemos asegurarnos de que no termine, Dios no lo quiera, con un desastre masivo», advirtió el jefe de Gobierno israelí, que instó a la «responsabilidad» y «a cuidar de los niños» a los asistentes en el cortejo fúnebre.



Este empezó hoy hacia las 12:00 hora local (10:00 GMT), con la presencia de gran número de judíos ultraortodoxos que asisten en la ciudad de Bnei Brak (centro del país) al funeral de Jaim Kanievsky, uno de los rabinos con más peso en Israel, que murió anteayer a los 94 años de edad.



La Policía desplegó en torno a 3.000 agentes sobre terreno, cortó calles y carreteras en todo el centro del país y recomendó a la población de no conducir por el área ante la procesión fúnebre, en la que se prevé que podrían asistir hasta un millón de personas.



El recorrido del funeral va desde la casa de Kanievsky hasta el cementerio donde será enterrado, a menos de un kilómetro de distancia, pero las autoridades mostraron su preocupación por la seguridad del evento ante la presencia masiva de asistentes.



Gobierno y cuerpos de seguridad tienen aún también muy presente lo sucedido a fines de abril de 2021 en una multitudinaria celebración de ultraortodoxos judíos en el norte del país, cuando una fatal estampida humana se saldó con 45 muertos y se convirtió en la peor tragedia civil en la historia reciente de Israel.



Kanievsky era uno de los dos líderes de la corriente ultraortodoxa no jasídica y encabezaba el ala lituana de ese grupo en Israel, que se estima que concentra a cientos de miles de seguidores.



Nacido en 1928 en la ciudad de Pinsk, hoy en territorio Bielorruso, Kanievsky se trasladó al entonces Mandato Británico en Palestina en 1934 y se estableció luego en Bnei Brak, hoy uno de los principales centros de población ultraortodoxa del país. EFE