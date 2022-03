Bennett busca mediar entre Moscú y Kiev «incluso si la posibilidad no es alta»

6 marzo, 2022

El primer ministro israelí, Nafatí Bennett, mantuvo su ofrecimiento de mediar entre Ucrania y Rusia aunque reconoció que «la posibilidad no es alta», recién llegado de su viaje relámpago a Moscú y Berlín.

«Incluso si las posibilidades no son altas, una vez que haya una pequeña apertura, y tengamos acceso a todos los lados y la capacidad, veo que es nuestro deber moral realizar todos los intentos», declaró al inicio de la reunión semanal con su Gabinete de Gobierno.



Su oficina informó hoy de una nueva conversación telefónica con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, la tercera en 24 horas.



«Regresé hace unas horas de Moscú y Berlín. Fui allí para ayudar en el diálogo entre todas las partes, por supuesto con la bendición y el estímulo de todos los jugadores», explicó hoy el jefe del Ejecutivo.



Bennett mantuvo ayer sábado un encuentro en Moscú de tres horas con el presidente ruso, Vladímir Putin, tras lo que viajó a Alemania para otra reunión con el canciller alemán, Olaf Scholz, en medio de los intentos por poner fin a las hostilidades.



Scholz estuvo el pasado día 2 de marzo en Jerusalén, donde ambos mandatarios analizaron la situación en Ucrania tras la invasión por parte de Rusia.



«La situación sobre el terreno no es buena, el sufrimiento humano es grande y puede ser mucho mayor, si las cosas continúan en la trayectoria actual», alertó Bennett y aseguró que seguirá «ayudando según lo solicitado».



Ucrania ha apostado abiertamente por la mediación de Israel, que mantiene buenas relaciones con las dos naciones.



Bennett ha insistido en que la posición de Israel es «mesurada y responsable» y es de los pocos países del mundo que hoy tiene comunicación directa tanto con el Kremlin como con Kiev.



Israel se coordina con Rusia para bombardear en Siria posiciones proiraníes, ataques que se han mantenido desde el inicio de la guerra en Ucrania.



«Naturalmente, no puedo entrar en detalles», reconoció hoy Bennett sobre la intensa actividad diplomática que ha asumido en los últimos días.



Este lunes, está prevista una tercera ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania en la frontera polaco-bielorrusa para buscar un cese de hostilidades. EFE