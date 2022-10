Beneficio y Precio del Acuerdo sobre la Frontera Marítima entre Israel y el Líbano

13 octubre, 2022

Dentro de aproximadamente una semana, Israel y Líbano firmarán cartas con el valor de un acuerdo vinculante que regulará el tema de la frontera marítima y las aguas de la zona económica exclusiva.

Se trata de una solución a un problema económico que permitirá logros económicos a ambas partes: si bien Israel ha cedido y aceptado la posición libanesa casi por completo, esta concesión permitirá a ambas partes posponer una guerra y extraer gas natural. La concesión israelí no es sólo una concesión de aguas marítimas; también es una renuncia al capital, ya que una parte importante del encuentro de gas libanés de Qana se halla en el área en disputa original (entre la línea 1 y la línea 23), y allí no hay distribución de ganancias.

Además, es muy importante aclarar: aquí no hay un acuerdo político, no es un tratado de paz ni un acuerdo de normalización entre los países. Está claro para todas las partes que detrás del presidente del Líbano, que está comprometido con el acuerdo, está la organización Hezbollah, que no reconoce ni pretende reconocer la existencia del Estado de Israel. Por lo tanto, esta concesión israelí también tiene un precio: Israel perdió en la guerra psicológica que permitió a Nasrallah, quien amenazó con una guerra contra el Estado judío si producía gas antes de que se firmara el acuerdo, vender el acuerdo como un logro como si “los vehículos aéreos no tripulados y los misiles de Hezbollah trajeron el gas al Líbano”.

¿Cuáles son los detalles del acuerdo?

En los primeros 5 kilómetros de línea de costa se mantendrá el statu quo de la línea de boyas [1]. Esta línea fue marcada unilateralmente por Israel después de la retirada en el año 2000 de acuerdo con consideraciones operativas y de seguridad. Es consistente con la posición de Israel sobre la línea fronteriza presentada a la ONU en 2010. Este es un logro importante porque evita la vinculación con una futura línea de demarcación terrestre. Aunque esto no es reconocido por las partes como una marca fronteriza internacional, una cláusula muy importante en el acuerdo establece que:

Las Partes acuerdan que este Acuerdo, incluido lo descrito en la Sección 1(B), establece una resolución permanente y equitativa de su disputa marítima.

Mientras que B1 se refiere a la preservación del statu quo de la línea de boyas. Esta es una respuesta a un interés de seguridad israelí que permite la continuación de la actividad de la Armada israelí tal como ha existido hasta ahora al norte de la línea 23 y hasta la línea de boyas.

Desde los primeros 5 kilómetros desde la costa hasta las 12 millas náuticas es el comienzo de la ZEE (Zona Económica Exclusiva): esta línea será totalmente compatible con la posición libanesa. Israel confiará su consentimiento a la ONU: esta es un área de entre 100 y 300 metros de mar, dependiendo del ancho del ángulo. Actualmente no hay actividad de seguridad por parte de la Armada israelí en esta área, y el establishment de seguridad israelí ha aclarado que prefiere marcar esta área antes de que permanezca en disputa. Además, actualmente no hay evidencia de la presencia de gas en esta área en particular.

2 Arriba: La línea de boyas israelí está marcada con números, y la línea 23 está marcada en rojo, sobre la que se marcará el límite de la ZEE de acuerdo con la posición libanesa aceptada por Israel.

El área de la ZEE, desde 12 millas náuticas hasta la frontera de la ZEE con Chipre, también aquí, concedió Israel, aceptando la línea libanesa, la línea 23. De hecho, Israel cedió unos 800 kilómetros y la mayor parte del territorio en disputa. Esta área tiene un depósito de gas, cuya parte norte está dentro del Líbano y la parte sur está dentro del territorio israelí. Sin embargo, no está claro cuál es su factibilidad comercial ya que no se realizó ninguna exploración en el yacimiento. Según el acuerdo, Israel será compensado por la parte del yacimiento ubicada en su territorio (17% del área del reservorio, al sur de la línea 23). Sin embargo, el monto de la compensación se determinará entre ésta y la empresa comercial correspondiente después de que se aclare cuál es la producción del yacimiento.

El acuerdo no menciona la Línea 29, la línea que cruza el yacimiento de gas israelí, que el Líbano presentó como su nueva posición tras encontrar gas en esa zona. Por el contrario, según el acuerdo, se preservarán los derechos económicos de Israel al sur de la línea 23.

Para los habitantes del norte de Israel, que estaban amenazados de guerra, está claro que la finalización de las negociaciones en este momento es un interés vital de Israel a corto plazo; pero la pregunta es, por supuesto, qué significa en el futuro a largo plazo.

El acuerdo ayudará a aumentar las posibilidades de que las empresas internacionales operen en Israel en relación con los yacimientos de gas actuales y adicionales que se descubran en el futuro. También contribuye a las relaciones entre Israel y Estados Unidos, ya que la Administración Biden ha invertido mucho esfuerzo en llegar a este acuerdo. Además, una situación en la que los empleados de Energean se vieran dañados o amenazados por una organización terrorista debido al trabajo que se lleva a cabo en un depósito de gas israelí es un precedente peligroso para la industria energética israelí.

Además, la situación interna en el Líbano es muy inestable, se supone que el presidente libanés que estuvo a cargo de las negociaciones marítimas con Israel será reemplazado en las próximas semanas, y era claro para el establishment de seguridad israelí que, incluso a la luz de las amenazas de guerra de Hezbollah, “el no firmar el acuerdo en un futuro muy cercano podría tener graves consecuencias para la seguridad nacional de Israel”.[2]

El concepto estratégico occidental considera que la economía promueve la estabilidad y la estabilidad promueve la seguridad. Por lo tanto, si el Líbano tiene algo que perder -una plataforma de gas- habrá aquí una ecuación de disuasión que preservará las plataformas israelíes.

Pero en contraste con lo anterior, las concesiones tienen un precio en el Medio Oriente.

Aunque la concesión de Israel se trata principalmente de aguas marinas, y ni siquiera está claro cuánto dinero perderá Israel, el mensaje a Hezbollah es que Israel se ha rendido, es débil y está dispuesto a pagar el precio para evitar una confrontación. En sus redes sociales, Hezbollah ya usa las palabras de los críticos del acuerdo dentro de Israel, citándolos en las publicaciones que ha difundido: “Hezbollah ha puesto de rodillas a Israel que se ha rendido a sus demandas”.

El propio Nasrallah dejó claro en un discurso esta semana que “todos sabemos que el enemigo teme más a la guerra que los libaneses”. Se atribuye el mérito del acuerdo y aclara que “el objetivo desde el principio era hacer entender al enemigo que la resistencia [Hezbollah] es seria en lo que dice”.

Por tanto, el acuerdo es un precedente peligroso que podría aumentar el apetito de Hezbollah y hacer que ejerza presión sobre cualquier otro tema que quede abierto entre Israel y el Líbano:

En primer lugar, en la frontera marítima, a pesar del acuerdo, ya que no es una frontera que se haya acordado completamente entre las dos partes, existe una apertura en el futuro para reclamos continuos, especialmente en el área donde Israel tiene intereses de seguridad desde la costa hasta 12 millas náuticas.

En segundo lugar, en la frontera terrestre, hay bastantes temas abiertos: las reservas libanesas sobre la Línea Azul marcada por la ONU después de la retirada, las granjas de Shebaa y la aldea de Ghajar, así que no nos sorprendamos si uno o todos estos serán la próxima campaña de Hezbollah que continúa amenazando a Israel con la guerra.

¿A dónde ira el dinero?

Ya hay informes en muchos medios de comunicación sobre la sospechosa participación de Qatar y los vínculos entre la empresa francesa e Irán. No sabemos cómo verificar o negar estos informes y sus implicaciones en el acuerdo actual, pero está claro que cuando llegue el dinero del gas, contribuirá a la acumulación de fuerzas de Hezbollah, y no es seguro que ayude a la tan necesaria construcción del Estado libanés. Debe recordarse que el gobierno libanés no puede tomar ninguna decisión política sin el consentimiento de Hezbollah.

La conclusión es que el acuerdo no implica ningún cambio estratégico en las relaciones entre Israel y el Líbano. Este es un acuerdo con un Estado libanés cuyas instituciones tienen capacidades de funcionamiento limitadas. Israel solo ha comprado tranquilidad por un tiempo desconocido. Los habitantes del norte que ven el despliegue de Hezbollah a lo largo de la frontera entienden que el potencial de escalada ha aumentado mucho en el último año, independientemente de lo que suceda en las negociaciones sobre la frontera marítima. El enfrentamiento con Israel es parte inherente de la existencia de Hezbollah, y la cuenta sigue abierta porque Hezbollah prometió venganza por la muerte de dos de sus operativos en Damasco y Metula.

Así que ¿Qué hacemos? ¡Perforamos!

El papel de Israel ahora es garantizar que el sistema internacional comprenda el papel de Hezbollah en el Líbano y opere para reducirlo y debilitarlo. De lo contrario, el único beneficiario de este acuerdo será Hezbollah y no Líbano o Israel. Además, la otra parte no recibió el mensaje israelí de que Israel extraerá el gas en su territorio independientemente del acuerdo. Este importante mensaje debe continuar transmitiéndose en palabras y hechos. Israel haría bien en alentar a Energean a comenzar a perforar en las semanas que quedan hasta la firma. Este será un excelente mensaje para Hezbollah, que, incluso si reacciona, será percibido como un saboteador del acuerdo ya cerrado que podría traer mucho dinero al Líbano.

[1] “Hasta que se delimite esta área, las Partes acuerdan que el statu quo cerca de la costa, incluso a lo largo y definido por la actual línea de boyas, sigue siendo el mismo, a pesar de las diferentes posiciones legales de las Partes en esta área, que permanece sin delimitar”.

[2] De la opinión legal del Ministerio de Justicia de Israel, 11 de octubre de 2022

Fuente: Alma Research and Education Center