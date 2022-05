Bélgica condena a tres agentes iraníes por terrorismo en Francia

12 mayo, 2022

Las fuerzas especiales arrestaron en 2018 a una pareja de iraníes con ciudadanía belga en un automóvil en Bruselas con medio kilo de explosivo TATP y un detonador

La corte de Apelación de Amberes (Bélgica) condenó a una pareja belga de origen iraní y un tercer nacional de este país a penas de entre 17 y 18 años de cárcel por «tentativa de asesinato terrorista» contra los asistentes a un mitin que celebraba la oposición al régimen de Teherán a las afueras de París en 2018.



El caso se remonta al 30 de junio de 2018, cuando Amir S. (1980) y su esposa, Nasimeh N. (1984) -ambos de nacionalidad belga pero de origen iraní-, fueron arrestados en Bruselas en un vehículo, en el que las fuerzas especiales hallaron 500 gramos de explosivo TATP y un detonador.



Los miembros de la pareja, que debían llevar a cabo el atentado, fueron condenados a 18 años de prisión, frente a los 17 años de cárcel de Mehrdad A., que debía llevar a cabo labores de vigilancia.



El tribunal, que les retiró además la nacionalidad belga, consideró probado que los tres tenían intenciones de llevar a cabo un atentado en el recinto ferial de Villepinte, a las afueras de la capital francesa, donde celebraba un acto político el Consejo Nacional de la Resistencia Iraní (CNRI), que incluye a los Muyahidines del Pueblo (MEK).



La cita iba a reunir a personalidades como el exalcalde de Nueva York y abogado de Donald Trump, Rudy Giuliani, y el ex primer ministro de Canadá Stephen Harper.



En su sentencia, el tribunal consideró que los hechos eran muy graves y concedió gran importancia a que los acusados habían antepuesto motivos económicos a la posible pérdida de vidas humanas, ya que habían aceptado la misión a cambio de una importante cantidad de dinero.



Un numeroso grupo de iraníes se concentró ante el tribunal de Amberes para celebrar la sentencia y protestar con pancartas y carteles contra el régimen iraní.



En el marco de la investigación sobre el frustrado ataque, las autoridades alemanas detuvieron en su día en su país al diplomático iraní Assadollah A., de 48 años, y acreditado en la embajada de Irán en Viena, que fue condenado por Bélgica a 20 años de cárcel por ser el cerebro de la operación y no recurrió la sentencia.



La sentencia contra Assadollah, emitida el pasado mes de febrero, fue condenada «enérgicamente» por Irán, que consideró el fallo «ilegal e injustificable» y no reconoció la que supone la primera condena a un funcionario iraní por presunto terrorismo en la Unión Europea desde la Revolución Islámica de 1979. EFE