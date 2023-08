«Basta de humillación»: los vientos revolucionarios regresan al sur de Siria

29 agosto, 2023

A pesar del retorno gradual de Siria al mundo árabe y a la Liga Árabe, su situación económica no ha hecho más que empeorar.

Por el Dr. Carmit Valensi

La libra siria cayó a un nuevo mínimo este mes y ahora vale 15.000 libras por dólar (en comparación con 47 libras por dólar antes de la guerra).

El costo de la vida, la pobreza intensa y la infraestructura disfuncional han llevado a multitudes a protestar contra el régimen.

Las protestas comenzaron en el sur de Siria, en zonas bajo control del régimen de Assad: en As-Suwayda, poblada principalmente por drusos, así como en Daraa, cuyos habitantes son principalmente suníes.

Los manifestantes exigen una mejora de la situación económica, el regreso de los subsidios al pan y al combustible y un suministro regular de electricidad.

Las manifestaciones comenzaron una semana después de la decisión del presidente de duplicar el salario y la pensión de los empleados del sector público, incluso cuando la mayor parte de la población sufre pobreza y hambre.

Más allá de las demandas económicas, los manifestantes también comenzaron a plantear demandas políticas que incluyen llamados al derrocamiento del régimen, la liberación de los detenidos y la eliminación de la presencia iraní y rusa del país.

Las protestas, que incluyeron la quema de neumáticos y el bloqueo de carreteras, provocaron el cierre del comercio en la ciudad y de oficinas gubernamentales por temor a ser atacados.

Previamente, los drusos locales irrumpieron en filiales del Partido Baaz, echaron a los trabajadores y desfiguraron fotografías de Assad.

Además de las características familiares de las protestas en Siria, esta vez también hay algunos trucos nuevos: la «campaña de notas» que aparece en varias partes de Siria (incluida Damasco) con mensajes cortos que condenan al régimen, como «No hay futuro para el régimen de Assad» y «Damasco está en los albores de una nueva revolución»; así como imágenes que muestran la foto de Assad en el teléfono móvil con un gesto con el dedo pulgar entre el índice y el medio apuntándole.

Por su parte, el presidente no se molestó en comentar oficialmente los acontecimientos, a diferencia de su asesor Luna al-Shibl, que desafió con vehemencia a los manifestantes: «Aquel que no ha sido derrotado por decenas de países, miles de millones de dólares y cientos de miles de terroristas, no será vencido por unas pocas docenas de mercenarios».

Los intentos de negociación de los gobernadores locales en nombre del régimen para sofocar las protestas no tuvieron éxito y, hasta la fecha, parece que las protestas se están expandiendo a otras áreas de Siria, en esta etapa principalmente fuera del control del régimen, pero con el potencial de socavar el ya frágil orden del país.

#شاهد: الهتافات تهز السويداء لحظة وصول مجموعة من رجال الدين وأهالي قرية حزم من الريف الشمالي إلى ساحة السير/الكرامة التي تشهد تظاهرة في هذه الأثناء. pic.twitter.com/Wp0pzNHlNn — السويداء 24 (@suwayda24) August 21, 2023 Las protestas sacuden el distrito de As-Suwayda

Fuente: INSS – The Institute for National Security Studies