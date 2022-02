Aviones israelíes sobrevuelan Beirut luego que un dron de Hezbollah entrara a Israel

18 febrero, 2022

El grupo terrorista chií libanés dijo que la pequeña aeronave realizó una misión de reconocimiento antes de regresar al Líbano.

Aviones de combate israelíes sobrevolaron a baja altura el barrio Dahiya, en Beirut, baluarte del grupo terrorista chií Hezbollah para transmitirle un mensaje de advertencia a su cabecilla, el jeque Hassan Nasrallah.

El hecho tuvo lugar dos horas después de que un pequeño “planeador” lanzado por el grupo terrorista chií, penetrara en el espacio aéreo israelí.

Activistas libaneses identificados con Hezbollah publicaron en las redes sociales videos en el que se observan aviones de combate israelíes volando a baja altura y rompiendo la barrera del sonido.

Una fuente militar libanesa le dijo al canal qatarí Al Jazeera que dos aviones de combate israelíes provenientes del mar sobrevolaron a baja altura los cielos de Beirut, realizaron maniobres en el aire y después de varios minutos abandonaron el espacio aéreo libanés.

Aparentemente, la incursión de la Fuerza Aérea israelí fue en respuesta a la infiltración del planeador en el espacio aéreo israelí poco antes de las 12:00 del mediodía, activando las sirenas de alerta en la Galilea.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron que un pequeño planeador de aproximadamente un metro de longitud había cruzado la frontera desde el Líbano, y a pesar de que aeronaves de combate fueron convocadas al lugar y la batería antimisiles Cúpula de Hierro disparó misiles interceptores, el planeador logró regresar al país árabe vecino.

Hezbollah se atribuyó posteriormente la autoría de la agresión diciendo que sus efectivos habían lanzado la aeronave “Hassan” hacia Israel, que permaneció en el aire 40 minutos alcanzando una profundidad de 70 kilómetros dentro del Estado judío y que a pesar de todos los intentos de las FDI de derribarlo; regresó sano y salvo al Líbano. El grupo terrorista financiado por Irán añadió que la aeronave tenía la misión de recolectar información y lo hizo con éxito.

Las FDI confirmaron que se trata de una aeronave usada para recolectar información. Se trata de un tipo de aeronave demasiado antigua fabricada con madera que no mantiene comunicación con su base y por lo tanto no deja huellas en los radares. La mayoría de ellos es activada por medio de ondas de radio en una frecuencia que no permite el control remoto. Por lo tanto, seguramente se le instaló un dispositivo que le determinó un itinerario fijo con anticipación antes de regresar a la base desde donde despegó.