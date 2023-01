Avión no tripulado israelí averiado tras un desperfecto en el despegue

21 enero, 2023

La Fuerza Aérea de Israel ordenó dejar en tierra una flotilla de drones IAI Heron 1 tras el daño provocado en un aparato producto de una falla en el despegue.

Se trata de la tercera vez en cuatro meses que la Fuerza Aérea ordena dejar en tierra su flotilla de drones IAI Heron 1, conocido en la jerga militar como Shoval.

“Un dron Shoval resultó dañado durante un despegue esta mañana. No se registraron heridos y el incidente está siendo investigado”, señaló el portavoz militar.

“El comandante de la Fuerza Aérea, general Tomer Bar, ordenó dejar en tierra la flotilla Shoval hasta que finalice la investigación del incidente”, añadió el vocero castrense.

El aparto dañado fue derivado a los talleres para su reparación.

El Heron 1 es fabricado por la Industria Aeroespacial de Israel (IAI).

En noviembre pasado, un drone Heron 1 se estrelló cerca de la ciudad sureña de Arad, provocando un incendio. Al final se descubrió que un componente defectuoso fue el causante del accidente. Entre tanto, la flotilla de drones Heron 1 recibió órdenes de permanecer en tierra durante un mes hasta que se resolvió la investigación.

En septiembre pasado, uno de estos aparatos cayó al mar cerca del Líbano y fue eventualmente recuperado por la Armada israelí.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) reportaron que los drones o aviones no tripulados representan el 80 por ciento del total de los vuelos operacionales de la Fuerza Aérea. De cualquier manera, las FDI no han revelado con cuantos aviones no tripulados cuenta.