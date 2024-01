Australia no participará del juicio en La Haya y pide «solución política»

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, ha asegurado que su país no participará en el proceso iniciado por Sudáfrica contra Israel en la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) y ha afirmado que defiende una «solución política» para el conflicto.

«Obviamente no participamos en el proceso y no tenemos la intención de hacerlo. Lo que queremos ver es una solución política, que es básicamente lo que EE.UU. ha dicho también, tanto en público como en las discusiones que he tenido con los líderes estadounidenses«, afirmó Albanese en una entrevista de radio con ABC Melbourne el lunes.

El dirigente australiano enfatizó que se necesita «un camino hacia la seguridad, la paz y la prosperidad en la región. Eso es lo principal. No un caso judicial ni nada parecido, es eso en lo que tenemos que trabajar, en una paz duradera que lleva demasiado tiempo ausente».

Las declaraciones de Albanese se producen cuando la ministra de Exteriores australiana, Penny Wong, inicia una gira esta semana por Oriente Medio con paradas en Jordania, Israel y Emiratos Árabes Unidos.

«Cien días después de los ataques terroristas del 7 de octubre, alzaré la voz de Australia para abogar por una salida al conflicto, un aumento de la asistencia humanitaria, el respeto de las leyes internacionales y una mayor protección a los civiles, así como la prevención de una escalada regional y el trabajo hacia una paz duradera», reza un comunicado divulgado ayer por la oficina de Wong.

Los comentarios de Albanese se refieren asimismo al proceso abierto contra Israel la pasada semana por «genocidio» en la Corte Internacional de Justicia de La Haya a demanda de Sudáfrica, que reclama un alto el fuego inmediato como medida cautelar.

Tanto la delegación sudafricana como la israelí presentaron entonces sus alegatos iniciales. Israel acusó a Sudáfrica de presentar a la CIJ una «imagen fáctica y jurídica profundamente distorsionada» de su guerra en Gaza, una respuesta «al mayor asesinato en masa calculado de judíos en un día desde el Holocausto», en referencia al brutal ataque terrorista de Hamás el 7 de octubre.

Agencias contribuyeron a este artículo de AURORA.

