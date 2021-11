Australia declara terrorista a Hezbollah

24 noviembre, 2021

La ministra del Interior Karen Andrews afirmó que el grupo libanés chií pro-iraní representa una amenaza “real” y “creíble” para Australia y ayuda a otros grupos terroristas.

El Gobierno de Australia declaró organización terrorista al grupo islamista chií libanés Hezbollah, creado y financiado por Irán.

De esta manera, el Gobierno de Canberra extiende la calificación de “terrorista” que ya existía sobre el brazo militar a toda la organización, que se ha apoderado en gran medida del Líbano.

En una conferencia televisada, la ministra del Interior australiana, Karen Andrews, aseveró que el grupo chií pro-iraní “continúa amenazando con ataques terroristas y apoyando organizaciones terroristas”, además representa una amenaza “real” y “creíble” para Australia.

Andrews indicó que la decisión fue tomada en el momento en que el país está abriendo sus fronteras cerradas desde el inicio de la pandemia, lo que aumentará la concentración de multitudes y un mayor riesgo de ataques.

Hezbollah (Hizb Allah o «Partido de Dios”) es una organización extremista islámica chií implantada durante la guerra civil en el Líbano con el patrocinio de Irán, y es usada por la República Islámica como peón en su estrategia militar contra Israel.

La organización cuenta con un partido político en el Líbano, así como una red de oenegés, escuelas, servicio secreto, etc. Ha desatado conflictos armados con Israel, y ha estado envuelta en la guerra de Bosnia y Siria.

Los rebeldes sunitas sirios se refieren coloquialmente con desdén al grupo en árabe como “Hizb Shaytan” o Partido de Satanás.

La organización ha sido acusada de estar involucrada en una variedad de atentados en todo el mundo, entre ellos contra sede de la comunidad judía de Buenos Aires, AMIA, en 1994, bajo la guía de Irán, en el que fueron asesinadas 85 personas.

Además, miembros de Hezbollah ha sido imputados por el magnicidio, en 2005, del entonces primer ministro libanés Rafik Hariri.

Hezbollah ha sido declarado grupo terrorista por Estados Unidos, Canadá, Alemania, Gran Bretaña, Holanda, Serbia, Argentina, Paraguay, Colombia, Guatemala, Honduras, Israel, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Japón, la Liga Árabe, etc. y la Unión Europea (ésta último solo el ala militar). El mes pasado, Arabia Saudita incorporó a su lista de organizaciones terroristas al brazo financiero de Hezbollah.

El primer ministro, Naftalí Bennett, saludó la decisión del Gobierno de su homólogo australiano Scott Morrison:

“Agradezco al Gobierno de Australia y a mi amigo Scott Morrison por su intención de declarar a Hezbollah organización terrorista”, apuntó Bennett. «Continuaremos actuando de todas las formas posibles contra el terrorismo, incluso en el ámbito internacional».

Por su parte, el ministro de Exteriores, Yair Lapid, expresó que «Australia es un amigo cercano de Israel en la lucha contra el terrorismo global».

“La decisión de Australia se suma a decisiones similares e importantes de otros 17 países en los últimos dos años que se han dado cuenta de que no hay alas separadas para las organizaciones terroristas”, puntualizó Lapid. «Esto es cierto para la organización terrorista Hezbollah: se trata de un solo organismo y cualquier separación entre sus alas es artificial».

Andrews declaró también como organización terrorista al colectivo neonazi The Base, fundado en Estados Unidos en 2018.



«The Base es un grupo violento, racista y neonazi que, según las agencias de seguridad, han planificado ataques terroristas. The Base ha sido ilegalizado como una organización terrorista por los Gobiernos de Canadá y Reino Unido», explicó la ministra.



La ministra afirmó que la intención del Gobierno no es crear miedo entre los ciudadanos, sino proteger su seguridad y no bajar la guardia ante el riesgo de ataques terroristas.



The Base («La base») fue formado por el activista neonazi estadounidense Rinaldo Nazzaro, que se cree que se encuentra en Rusia, y está activo en Estados Unidos, Canadá, Australia y Europa con una ideología supremacista que defiende la creación de etnoestados de raza blanca mediante acciones violentas. Aurora y EFE