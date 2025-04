Aumenta a 70 la cifra de muertos por la explosión en un puerto en el sur de Irán

IExplosión en el puerto de Bandar Abbas en Irán Foto: Meysam Mirzadeh / Tasnim News Agency CC BY 4.0

La cifra de muertos por la gran explosión en el principal puerto comercial iraní ascendió a 70 y se han reportado 22 desaparecidos, mientras los bomberos siguen trabajando para apagar el incendio, contenido en gran parte.



“Desafortunadamente, el número de muertos por la explosión del puerto Shahid Rajai ha llegado a 70”, anunció a última hora del lunes el portavoz de la Organización de Gestión de Crisis del país, Hossein Zafari, según informó la agencia Mehr.



El funcionario dijo además que aun siguen hospitalizadas 120 personas de un total de 1.072 heridos trasladados a los centros médicos, tras la explosión que se produjo el sábado a medio día, hora local, en el puerto de Shahid Rajai, en la sureña ciudad de Bandar Abás, después de que se incendiaran varios contenedores con supuesto material químico en uno de los muelles.



Además, Mohammad Ashuri, gobernador de la provincia de Hormozgan, donde ocurrió el incidente, informó en una entrevista con la televisión estatal que 22 personas están desaparecidas, a la vez que los cuerpos de 22 de los fallecidos no han sido identificados.



Tres días después del siniestro los bomberos siguen combatiendo las llamas, que según las autoridades han sido contenidas en gran parte y que esperan sofocar el resto del fuego durante la jornada de este martes.



Las causas de la explosión aún no han sido aclaradas y solo se ha hecho referencia a contenedores con material químico en el muelle.



Sin embargo, el ministro del Interior iraní, Eskandar Momeni, quien se encuentra en el lugar del siniestro, atribuyó ayer el accidente a errores de seguridad y apuntó que se han citado a personas supuestamente implicadas en el siniestro.



“Los protocolos de seguridad y las medidas de defensa pasiva no se cumplieron de manera adecuada en el puerto, y estos errores provocaron el lamentable suceso”, dijo el ministro a la televisión estatal.



El líder supremo de Irán, Ali Jameneí, ordenó el domingo investigar “exhaustivamente” las causas de la explosión e “identificar cualquier negligencia o intencionalidad” en el siniestro.



El puerto de Shahid Rajai, situado en el estratégico estrecho de Ormuz, es de vital importancia para Irán ya que maneja más del 55 % de las exportaciones e importaciones del país, el 70 % de su tránsito portuario y más del 80 % del tráfico de contenedores. EFE