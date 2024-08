Atractivas novedades en Jerusalén

El verano de 2024 en la capital será muy atractivo con eventos para toda la familia: el Museo “Infinity”, Feria artesanal “Jutzot Haiotzer”, “Wonder Park” en el Botánico y más.

Por Chiquita Levov, texto y fotos

El alcalde de Jerusalén, Moshe León dice: “Estamos felices de invitar a todos a la multitud de eventos en la capital de Israel. Los residentes de Jerusalén y sus visitantes disfrutarán de un verano lleno de diversión y eventos especiales. Este es un año diferente a los que lo precedieron, pero incluso en la compleja realidad que se nos impuso, Jerusalén cuida de sus residentes y de los numerosos evacuados que lo acogen”. Más Datos: https://www.jerusalem.muni.il/en/experience/events/summer/?display=gallery

INFINITY – El Museo del Infinito en Jerusalén

Es la primera exposición de este tipo en Israel, una experiencia atrapante e interactiva de luz, sonido y visuales para toda la familia. Es una creación enteramente israelí y ofrece un enfoque innovador que combina el arte de la escultura, la iluminación y los efectos especiales en un espacio de 1800 metros cuadrados con 8 complejos únicos. Los visitantes se embarcan en un viaje al borde de la realidad, donde el tiempo se detiene y el espacio se distorsiona. “INFINITY” combina instalaciones interactivas de luz y música que desdibujan los límites entre la realidad y el mundo digital. Un viaje donde la luz, la música y el movimiento se fusionan en una creación fascinante. Un proyecto ideado por la Municipalidad de Jerusalén y la Empresa Municipal Ariel, creado por DakarAzoulai y un grupo de artistas israelíes. Se puede visitar en el Complejo Pais Arena entre el 14.8 y el 31.10. Video y más datos: http://infinity-expo.com

La exposición está dividida en 8 espacios y en cada uno hay una experiencia diferente con personajes, colores y sonidos espectaculares: El vestíbulo: la entrada al museo comienza en un vestíbulo rodeado por todos lados de espejos, las tiras de LED crean una sensación de movimiento interminable. El de la bailarina interactiva: en el centro aparece la obra de un artista australiano de fama mundial: una bailarina interactiva de unos diez metros de altura con iluminación interna que responde a los movimientos del público. El de las esferas cinéticas, con esferas iluminadas que se mueven al ritmo de la música, mientras una pared luminosa detrás de ellas reacciona a los sonidos: invita a observar las fuerzas invisibles que mueven nuestro mundo. El de las pantallas interactivas: enormes pantallas táctiles que reaccionan a cada movimiento, invitan a comunicarse con lo digital de forma inmediata. El de los rayos de luz – cuando las manos cortan los rayos de luz en este espacio, la luz cambia y nace una armonía musical: invita a pensar en la relación entre el tacto y el sonido. El de los espejos y la música, con objetos y espejos que crean la sensación de una discoteca: invita a pensar en la identidad del observador y el reflejo en los ojos de los demás. El de las estaciones, una proyección de 360 ​​grados con estaciones que recuerdan a los ciclos naturales del tiempo y nuestra conexión con la naturaleza. El Laberinto de Espejos, un espacio laberíntico infinito donde la imagen del visitante se transmite con efectos especiales e invita a perderse y reorientarse dentro de reflejos propios.

Azoulai y Menachem

Los creadores israelíes del museo son Dakar Azoulai: famoso creador de iniciativas que lleva más de dos décadas trabajando como diseñador de iluminación líder en Israel. Shai Bonder: creador y emprendedor especializado en combinar tecnologías modernas con diseño de vídeo en el mundo del teatro y la televisión, Zebra – Exhibitions and Sets Ltd, una empresa especializada en la producción de decorados, exposiciones, museos, centros de visitantes, promoción de ventas y eventos privados en Israel y en el exterior. Adi Goldstein (Goldie) creador de la música y Arad Shvat diseñador del espacio. “Ariel” es una organización municipal para la cultura, el deporte, la educación y el bienestar. Esta dirigida por Uri Menachem quien nos dice: “El Museo Infinity en Arena de Jerusalén ofrece una experiencia única y un viaje hacia los mundos de la imaginación, utilizando medios avanzados y una atmósfera extraordinaria. Un proyecto original, adecuado a toda la familia”

Feria “Jutzot Haiotzer 2024”

En Jerusalén se lleva a cabo la tradicional Feria de “Jutzot Haiotzer 2024” (Patio del creador) un gran festival que este año en su 48 edicion, será nuevamente visitado por miles de espectadores de todo el país tal como ocurrió en épocas normales. Se lleva a cabo en su tradicional ubicación, del Anfiteatro Hassenfeld (Piscina del Sultán) y el llamado Mitchell Garden, Con vistas increíbles porque esta frente a la Torre de David y al pie de las murallas de la Ciudad Vieja. Un festival innovador para toda la familia, una exhibición de artistas y artesanos israelíes, talleres de arte, colorido teatro callejero y más. Los talleres creativos al aire libre abiertos durante toda la semana. También un complejo culinario con todos los puestos de comida callejera de los principales chefs y restaurantes, cocinas variadas y gustos para todos. Con 2 tipos de entradas: Para la feria únicamente y otra para la feria y el espectáculo. Entre el 14 y el 26 de agosto, de 18hs a 23hs, el sábado a partir de las 21. Más datos: https://artfair-jer.com/

El objetivo del evento producido por la municipalidad junto con la empresa Ariel dirigida por Uri Menáchem, es promover el turismo temático y se ofrecer muchas actividades para toda la familia. Este año ofrece una programación con lo mejor de los principales artistas. En el marco musical se presentaran cada noche a las 21hs en el escenario principal las siguientes estrellas del cancionero local: Aviv Gefen . la “Mercedes Band”, el dúo majestuoso formado por Rami y Rita, Los amigos de Natasha, Sarit Hadad, “Teapacks”, Osher Cohen, Odeia, Shrek, Polikar y Tislam, Shlomi Shabat, el Proyecto de Rebivo, Danny Sanderson, Hatikva 6, Itai Levy y la infaltable Nasreen Kadri.

Especialmente para el festival y al aire libre: en la misteriosa tierra de “Arboria” vivía un niño llamado Juno, que encontró un lápiz mágico, y cuando empezó a dibujar, los cuadros cobraron vida. Este año, en el Patio del Creador, los 80 stands de arte se integrarán en una ruta experiencial que incluye presentaciones utilizando tecnologías avanzadas (pantallas LED, herramientas de IA, proyecciones digitales, ilusiones tridimensionales, 3 Dimensión y herramientas de inteligencia artificial. Todo ello convertirá el espacio abierto de la Piscina del Sultán en un parque innovador de experiencias muy poco convencional.

Artistas de contenido, diseño y tecnología se unen para contar una historia de imaginación, creación y esperanza y acompañan al público en un viaje por la imaginación desde las líneas hasta el 3D y desde el blanco y negro hasta los colores intensos. Al final del viaje, se revelará un mundo brillante, fantástico y acogedor. Además, junto a los stands especiales de arte, este año la feria acogerá contenidos con todo lo cual se creara un ambiente especial de fiesta de callejera.

El “Wonder Park” del Jardín Botánico

En el Jardín Botánico de la Universidad en Givat Ram – Jerusalén se presenta este verano el Teatro de la Capital (Capital Theater) ofreciendo el llamado “Wonder Park” un evento vivencial para niños, padres y toda la familia con el objetivo de enfatizar el poder de la imaginación, durante el cual se invita a los visitantes a descubrir las maravillas más allá de la imaginación, a deambular por los senderos del jardín para conectarse con la naturaleza pastoril, disfrutar de espectáculos de acrobacia, juegos de ilusión, talleres, magos y dejar volar la imaginación en una variedad de actividades únicas, además de espectáculos que cobran vida y más. En Yehuda Borla 1 Jerusalén. Entre el 13 y el 31 de agosto. Más datos: https://capitaltheater.co.il/wonderpark/

Entre las actividades destacadas: el espectáculo «Ilusión – Las Maravillas del Circo Botánico», complejos vivenciales, esculturas vivas, talleres de creación de ilusiones en 3D que luego se puede llevar a casa, juegos de trucos interactivos, fotografía con ilusiones, una experiencia de cine 360 ​​y todo con la espectacular vista al jardín botánico. Hay un apetitoso complejo de “Food Trucks” con una variedad de platos.

Nueva exposición en la galería de “Tmol shilshom”

Leora Wise

“Tmol Shilshom” (Ayer anteayer) la conocida institución cultural y cafetería de Jerusalén propiedad de Dan Goldberg continua celebrando su 30 aniversario y como parte de ello se presenta en la Galería KIR1, una nueva exposición: “Alguien con quien correr” (Someone to Run With) inspirada en el libro homónimo del premio Israel David Grossman. Son 8 ilustraciones creadas por la artista Leora Wise para el exitoso libro. Wise es una artista de Jerusalén cuyas obras se exhiben en museos y espacios de arte en espacios públicos de Israel y de todo el mundo, en colecciones públicas (como el Museo de Israel) y en colecciones privadas. El libro que fue escrito por este autor hace 25 años, se convirtió en uno de los más queridos para lectores de Israel, tras haber conmovido a millones de lectores de todo el mundo, ganado varios prestigiosos premios y recibido innumerables críticas cálidas y entusiastas. La trama del libro gira en torno a una persecución por la ciudad de Jerusalén y con pasos sensibles revela el mundo de los niños y niñas sin hogar que viven en las calles de la ciudad. El libro se convirtió en un clásico popular y fue traducido a decenas de idiomas. Fue adaptado con éxito al teatro y al cine y atrajo a niñas y niños, así como a adultos que nunca habían visitado Jerusalén, a conocer la ciudad y correr por sus calles. Se puede visitar hasta el 31.9. Más datos:

www.tmol-shilshom.co.il

Compartir