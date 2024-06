Asesor de Seguridad de Netanyahu dice que pronto se aplicará el plan de posguerra en Gaza

El asesor de Seguridad Nacional de Israel, Tzachi Hanegbi, afirmó este martes que el plan israelí de posguerra para la Franja de Gaza comenzará a ser implementado «pronto» en el norte del enclave.



«No tenemos que esperar a que Hamás desaparezca, porque es un proceso largo», indicó el jefe del Consejo de Seguridad Nacional en una conferencia organizada por la Universidad Reichman en Herzliya, cerca de Tel Aviv.



Sus palabras llegan después de que el ministro de Defensa, Yoav Gallant, de visita en Washington, mantuviera ayer una reunión con un asesor de la Casa Blanca para tratar los pormenores de la denominada transición a la ‘Fase C’ de la guerra, centrada en la «nueva realidad de seguridad» que debe instaurarse en el enclave costero una vez concluyan los combates.



Sin embargo, los detalles sobre el plan de posguerra o la fase C no se han divulgado.



Según advirtió Gallant a Amos Hochstein -mediador estadounidense en el conflicto entre Israel y el grupo terrorisa chií libanés Hezbollah- esta tercera fase de la guerra en Gaza, tras una primera de ataques aéreos y una segunda de incursiones terrestres, «tendrá un impacto en todos los sectores» e Israel se está preparando «para todas las posibilidades, militares y políticas».



Este martes en la conferencia de Herzliya, Hanegbi repitió la propuesta israelí, apoyada por Gallant, de establecer una alternativa local a Hamás en Gaza, ya que Israel no puede acabar con «la idea» del grupo terrorista islámico palestino: «necesitamos una idea alternativa», ahondó.



El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Herzi Halevi, aseveró ayer que se está acercando al momento en el que Israel podrá anunciar el desmantelamiento de la brigada de Hamás en Rafah, tras más de un mes y medio de intensos ataques aéreos y combates en esta localidad del sur de Gaza.



«Claramente nos acercamos al punto en el que podremos decir que hemos desmantelado la brigada de Rafah, que no está derrotada en el sentido de que no quedan más terroristas, sino en el sentido de que ya no puede funcionar como una unidad de combate», dijo Halevi tras una visita anoche a la localidad.



Rafah, fronteriza con Egipto, es, según las FDI, el último bastión del grupo terrorista islámico en Gaza, razón por la cual se justifica su asedio a la localidad, que comenzó a principios de mayo.





