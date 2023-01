Aseguran que Mahmud Abbas le dijo a Estados Unidos que está listo para reunirse con Netanyahu

25 enero, 2023

El presidente de la Autoridad Palestina mantuvo una reunión con un asesor de la Casa Blanca y dejó abierta la posibilidad.

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, le dijo al asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, que está preparado para reunirse con el primer ministro Benjamin Netanyahu.

Así lo reportó el medio The Times of Israel, en base a comentarios de dos funcionarios al tanto de la reunión. Los dos líderes no se han reunido para conversaciones de paz en más de una década. En noviembre, Abbas aseguró «conocer» a Netanyahu, al que definió como alguien que «no cree en la paz».

La última vez confirmada que Netanyahu y Abbas se reunieron para negociar fue en 2010, aunque se vieron en otros eventos. El más reciente fue el funeral del expresidente israelí Shimón Peres en 2016.

Los dos han declarado públicamente su voluntad de reunirse varias veces durante los últimos doce años desde su última reunión, pero esas ofertas nunca se concretaron. La oferta trasladada a Sullivan fue la primera desde que Netanyahu regresó a la oficina del primer ministro para un sexto mandato.

De todos modos, las perspectivas de una reunión de este tipo parecen improbables en el contexto de una pérdida de poder de la Autoridad Palestina y un gobierno israelí compuesto por legisladores que se oponen a una solución de dos estados.

Según el Times, la Oficina del Primer Ministro se negó a comentar sobre un posible encuentro.

La visita de Sullivan será sucedida por la del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, quien visitará Israel para reunirse con los líderes israelíes.

Blinken tiene programado celebrar reuniones en Israel el lunes y luego viajar a Ramallah para sentarse el martes con Abbas.

Según trascendidos, las reuniones tienen como objetivo llegar a un entendimiento sobre los planes del nuevo gobierno con respecto a Judea y Samaria. El gobierno demócrata tiene la intención de dejar en claro las líneas rojas sobre el tema.