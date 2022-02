Asaltantes desconocidos atacaron un supermercado con granadas en Petah Tikva

8 febrero, 2022

Habían apuñalado y herido al dueño del local cuatro días antes. Aún no se determinó si los dos eventos están relacionados.

Personas no reconocidas arrojaron granadas a una tienda de productos en Petah Tikva, según informó Ynet. Afortunadamente, no se registraron heridos de gravedad ni víctimas fatales.

Sin embargo, este ataque no fue esporádico ni mucho menos: cuatro días antes del mismo, asaltantes no identificados hirieron de una apuñalada al dueño del supermercado. Aún no descartan ni confirman si los dos hechos estén en relación directa.

A causa de las heridas, este individuo terminó en el Hospital Beilinson en condición moderada. Los pormenores del apuñalamiento y el ataque con granada están bajo investigación.

El canal de noticias Kan News informó que “los antecedentes son aparentemente criminales”.