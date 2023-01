Un proyecto internacional con presencia israelí busca proteger los arrecifes de coral del Mar Rojo

23 enero, 2023

Ocho países están ayudando en un análisis que encabeza Suiza para ayudar a salvar a los corales moribundos.

Un grupo de investigadores israelíes y europeos tuvieron un accidente una noche con el barco que quedo encalladó en un arrecife de coral en la costa del Sinaí.

“Fue aterrador”, dijo Maoz Fine, profesor de ecología marina en la Universidad Hebrea de Jerusalén y el Instituto Interuniversitario de Ciencias Marinas en Eilat. “Estuvimos atrapados en el arrecife durante unas horas antes de que la marina egipcia nos rescatara. Perdimos mucho equipo y cosas personales, pero la mayor pérdida fue no continuar el crucero a Sudán”.

Al poco tiempo, el Centro Transnacional del Mar Rojo planea llevar a cabo el estudio de coral completo que estaba planeado para 2021. Los expertos europeos y sudaneses estudiarán el por qué el coral de ese lugar fue más resistente al aumento de la temperatura del océano que otros lugares del mundo.

El agua del Mar Rojo es excepcionalmente clara en comparación con otros ambientes marinos, lo que permite que la luz del sol penetre más profundo que en otras áreas, por lo que el color es espectacular en todas las profundidades. Y, lo más atractivo para los investigadores, los corales vibrantes del Mar Rojo apenas se han visto perturbados por el aumento de la temperatura del mar que está blanqueando a otros corales en todo el mundo, lo que hace que pierdan su color y, a veces, mueran.

“Creemos que el norte del Mar Rojo tiene la mejor oportunidad de supervivencia, porque los corales están más lejos del umbral de blanqueo que cualquier otra localidad del mundo”, dijo Fine, quien ha pasado décadas estudiando los corales en el Mar Rojo. Hasta hace poco, solo ha podido colaborar directamente con científicos jordanos y egipcios. Hay ocho países que bordean el Mar Rojo: Israel, Jordania, Arabia Saudita, Yemen, Yibuti, Eritrea, Sudán y Egipto.

Aunque Australia es quizás el destino de buceo más conocido, la proximidad de Egipto a Europa lo convierte en uno de los países más populares del mundo para bucear. Solo Sharm el Sheikh tiene casi 300 clubes de buceo. El turismo relacionado con los arrecifes de coral contribuye en un 3,5 % al producto interno bruto de Egipto, según el informe de 2020 de la Red Global de Monitoreo de Arrecifes de Coral.

El plan económico Vision 2030 de Arabia Saudita exige específicamente desarrollar el turismo costero para diversificar la economía del reino. En Yemen, más de 220 mil personas dependen de la pesca como principal fuente de ingresos y la pesca comercial representa el 15% del PIB.

Fine dijo que la presencia de un líder neutral también ayuda a mantener el apoyo público a la investigación, sin convertirla en política. “La colaboración no siempre es vista como algo bueno por el público o por algunas partes”, concluyó. “Si solicitamos proyectos juntos, los diplomáticos son conscientes de eso, y eso inicia nuevas colaboraciones en niveles superiores. La ciencia es muy buena para esto. Las moléculas de agua no reconocen fronteras… la cooperación no es una elección, es un deber”.