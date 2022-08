Arnon Milchan, Gran empresario y productor de cine israelí

17 agosto, 2022

Películas como “Mujer bonita”, “Liberen a Willy", “El club de la pelea", “Fuego contra fuego", entre muchas otras. También colaboró durante décadas con el Ejército de Defensa de Israel.

Arnon Milchan nació en Rehovot, Mandato Británico de Palestina, actual Israel; 6 de diciembre de 1944. Es un productor ejecutivo de cine y televisión israelí. A lo largo de su carrera profesional ha recibido nominaciones a los Premios Óscar y los Premios BAFTA. Ha producido películas como Érase una vez en América (1984), Mujer Bonita (1990), Fuego contra fuego (1995), Los Ángeles al desnudo (1997) o El Club de la pelea (1999), entre otras.

Milchan colaboró en negociaciones y compra de armamento para el ejército de defensa de Israel por muchos años. Se dice que ayudó a Israel a constituir su arsenal nuclear.

El propio Shimon Peres dijo sobre él: “Arnon es un hombre especial. Fui yo quien lo recluté… Cuando yo estaba en el Ministerio de Defensa, Arnon estaba implicado en gran número de actividades de contratación relacionadas con la defensa y de operaciones de inteligencia. Su punto fuerte es la realización de conexiones en los niveles más altos… Sus actividades nos dieron una ventaja inmensa en lo estratégico, lo diplomático y lo tecnológico».

En noviembre de 2013, el propio Milchan admitió en el documental israelí Uvdá haber llevado a cabo negocios de comercio de armas para el gobierno israelí a lo largo de la década de 1970.

Su padre era dueño de una compañía de fertilizantes. Obtuvo un título de la London School of Economics. En 1991 creó su propia compañía productora New Regency Productions, filial subsidiaria de New Regency Enterprises. Se encuentra en el ranking de los billonarios del mundo según la revista Forbes en 2010.

A lo largo de su trayectoria profesional ha producido numerosas películas. Érase una vez en América (1984), protagonizada por Robert De Niro fue uno de sus primeros trabajos. Más tarde llegaría la comedia romántica Mujer bonita (1990), por la que fue candidato al BAFTA a la mejor película. También en la década de los 90 su nombre figuró en los créditos de películas como JFK (1991), cuyo reparto estaba encabezado por Kevin Costner; la cinta infantil Free Willy (1993); las adaptaciones cinematográficas de las novelas de John Grisham The Client (1994) y A Time to Kill (1996); y el thriller Heat (1995). A finales de esta década fue candidato al Óscar a la mejor película y nuevamente al BAFTA por el drama L.A. Confidential (1997).​ Los últimos títulos producidos en los 90 son, entre otros, el drama romántico protagonizado por Meg Ryan y Nicolas Cage “City of Angels” (1998), la película de acción “Entrapment” (1999), con Catherine Zeta-Jones; y Fight Club (1999), con Brad Pitt.

La década de 2000 empezó con la comedia “Big Momma’s House” (2000) y los thrillers “Ni una palabra” (2001), con Michael Douglas, y “High Crimes” (2002). Posteriormente se llegarían el drama encabezado por Richard Gere y Diane Lane “Unfaithful” (2002); y las adaptaciones cinematográficas del cómic “Daredevil” (2003) y, nuevamente, la novela de John Grisham “Runaway Jury” (2003), cuyo reparto estaba encabezado por Dustin Hoffman, Rachel Weisz y Gene Hackman. En 2005 trabajó como productor ejecutivo en la película más exitosa de su carrera hasta el momento “Sr. y Sra. Smith”, con 478 millones de dólares recaudados globalmente. Entre sus últimos proyectos de esta década destacan el drama “Stay” (2005) y el thriller “The Sentinel” (2006), en el que aparecían Michael Douglas, Kiefer Sutherland y Eva Longoria.

En los años 2010 ha producido las comedias “What Happens in Vegas” (2008), “Marley & Me” (2008); la película de terror dirigido por Alexandre Aja “Mirrors” (2008); la película protagonizada por Tom Cruise “Knight and Day” (2010) y el drama cuyo reparto estaba encabezado por Jake Gyllenhaal y Anne Hathaway, “Love and Other Drugs” (2010).

Fuente: Grupo de Facebook Personalidades judías de todos los tiempos. Compilado por Raúl Voskoboinik.