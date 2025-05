Arístides Sousa Mendes, el cónsul luso que salvó a miles de judíos

Los dos museos lusos dedicados al cónsul portugués en Burdeos (Francia) Arístides Sousa Mendes, que expidió 30.000 visados a judíos para salvarlos de los campos de exterminio y pudieran refugiarse en Portugal, recuerdan la fecha del 7 de mayo de 1945, que supuso la rendición de Alemania en la II Guerra Mundial y de la que ahora se conmemoran los 85 años.



Es el caso del “Museo Fronteira da Paz”, en la frontera hispanolusa de Vilar Formoso, que limita con Fuentes de Oñoro (Salamanca, España), que narra cómo la población portuguesa salía a la calle aquel 7 de mayo para celebrar la victoria aliada, con la esperanza de que supusiera también el fin de la dictadura de Salazar.



Tras el fin del conflicto bélico, “muchos fueron los agradecimientos por parte de las potencias extranjeras, por la forma en que Portugal acogió a miles de refugiados”, reza una de las leyendas de este museo de Vilar Formoso, situado junto a la estación de ferrocarril que vertebra España y Portugal.



En total, Arístides Sousa Mendes firmó 30.000 visados a judíos que se encontraban en Francia durante la invasión alemana y todos ellos partieron en tren hacia Portugal.



Sin embargo, no todas las historias tuvieron final feliz, como explica la guía responsable del Museo, Manuela Carvalho.



Es el caso de un tren de refugiados que en los años 40 llegó a la frontera de Vilar Formoso con varios cientos de judíos , que “se quedó retenido en la frontera durante diez días”, porque los pasajeros no tenían los visados en regla.



“El cura de Vilar Formoso fue quien dio la voz de alarma”, explica Carvalho, y los vecinos de este municipio se prestaron a llevar todo tipo de víveres a los pasajeros.



Sin embargo, la dictadura de Salazar no dio su brazo a torcer y, finalmente, el tren tuvo que dar marcha atrás y regresó a Francia con todos sus pasajeros, que acabaron en un campo de exterminio.



El segundo museo luso que hace referencia a la II Guerra Mundial está en la ciudad de Carregal de Sal, localidad natal de Arístides Sousa Mendes, situada en la región centro portuguesa.



El propio Salvador Dalí fue uno de los miles beneficiados de los visados que expedía este cónsul, como se puede contemplar en este museo.



Ante la amenaza nazi, Dalí quiso abandonar Francia en 1940 y recurrió a Sousa Mendes para partir de Francia.



Sin embargo, Dalí tuvo que entrar primero en Portugal gracias a ese visado que le extendió Suosa Mendes como cónsul portugués en Burdeos y, una vez llegó al territorio luso en tren, partió hacia España.



Tanto el museo de Vilar Formoso como el de Carregal de Sal narran el abandono al que fue sometido Sousa Mendes, que murió sumido en la pobreza, ya que los visados los firmó tras desobedecer las órdenes del régimen de António Salazar.



Sendos museos se han convertido en un referentes para visitantes europeos que quieren conocer la intrahistoria de cómo el país portugués se solidarizó con los refugiados que llegaban en plena II Guerra Mundial. EFE

Navegación de entradas