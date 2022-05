Argentina acepta la renuncia del embajador en Israel condenado por corrupción

31 mayo, 2022

El Gobierno de Alberto Fernández oficializó el desplazamiento del embajador argentino en Israel, Sergio Urribarri, quien había presentado su renuncia en abril pasado tras ser condenado en un caso por corrupción.

En un decreto publicado en el Boletín Oficial, el Ejecutivo hace efectiva la renuncia de Urribarri, que ostentaba el cargo desde mayo de 2020, y su traslado a la Cancillería en Argentina.

El 8 de abril pasado, el también exgobernador de la provincia de Entre Ríos (2007-2015) anunció su renuncia como alto representante en Israel tras ser condenado por un tribunal a la pena de 8 años de prisión e inhabilitación perpetua para desempeñar cargos públicos al cabo de un juicio oral por el desvío de fondos públicos entre 2010 y 2015.

«Voy a apelar con la convicción de que me asiste la razón. No obstante, he puesto a disposición del presidente mi renuncia como embajador», dijo entonces Urribarri, quien también estaba a cargo de la representación diplomática argentina ante Chipre.

A través de Twitter, dijo que el fallo de primera instancia en su contra «es una clara muestra de arbitrariedad, injusticia y atropello al Estado de Derecho».

El tribunal oral, que también condenó a otros exfuncionarios y empresarios, determinó que se había echado mano a fondos públicos de la provincia de Entre Ríos para utilizarlos en una campaña cuyo objetivo era posicionar la imagen de Urribarri como candidato presidencial para las elecciones generales de 2015 en Argentina.

POLÉMICA POLÍTICA

En el tiempo trascurrido desde que anunció su renuncia hasta que el Gobierno la ha hecho efectiva, la salida del embajador ha generado polémica política por las críticas de sectores de la oposición respecto a su estatus.

«El exgobernador Urribarri —condenado por corrupción— sigue atrincherado en la Embajada de Argentina en Israel. Mientras, un juez recusado quiere echar a la fiscal que lo investigó. Muy pronto y con valentía le pondremos un final a la impunidad», escribió en Twitter el 13 de mayo Patricia Bullrich, presidenta del partido Propuesta Republicana, integrante de la coalición Juntos por el Cambio.

La fiscal Cecilia Goyeneche, que investigó a Urribarri en la causa en la que fue condenado, fue destituida por un jurado de enjuiciamiento acusada por supuesta parcialidad en una causa, algo que también cuestiona la oposición.

«Esta maniobra no es otra cosa que un mensaje, casi una amenaza, a todos aquellos integrantes de la Justicia que ‘pretendan’ un poder independiente y atenta contra los conceptos más básicos de la división de poderes y la democracia», expresó el 24 de mayo el bloque en el Senado de la principal coalición opositora.

En ese comunicado, Juntos por el Cambio insistió con que «el modelo de Justicia independiente, como el que representa la fiscal Goyeneche, es el que terminará con dos de las grandes preocupaciones de los argentinos, la corrupción y la injusticia». EFE