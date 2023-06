Arabia Saudita rebaja un 10 % su bombeo para apuntalar el precio del crudo

5 junio, 2023

Arabia Saudita es el único de los 23 países de la alianza OPEP+ que estuvo dispuesto a cerrar sus grifos de petróleo por tercera vez en menos de un año, mientras que el resto de sus socios se limitó a extender hasta fines de 2024 los recortes del bombeo vigentes.

Así lo anunció el ministro saudita de Energía, Abdelaziz bin Salman, en rueda de prensa en Viena, tras una conferencia de la alianza formada por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y otras diez naciones, entre ellos, Rusia.



«Un recorte de un millón de barriles diarios a partir de julio (próximo), que puede ser extendido», dijo el delegado del reino wahabí.



Dejó asimismo claro que se trata de un recorte adicional y «voluntario» a los que ya ha implementado en los últimos meses como parte de los pactos cerrados por la alianza petrolera.



Esos recortes, por un total de 3,6 mbd y que iban a vencer el próximo 31 de diciembre, no han dado hasta el momento el resultado deseado, de elevar el precio del barril de crudo a más de 80 dólares.



Por su parte, el viceprimer ministro de Rusia, Alexandr Novak, confirmó tras el encuentro vienés que su país también extenderá la limitación comprometida de su bombeo.



«Rusia prolongará sus recortes voluntarios de 500.000 barriles hasta finales de 2024 como medida de precaución en coordinación con los países de la OPEP+», señaló Novak a la televisión pública rusa desde Viena.



Los ministros de los países petroleros precisaron en su declaración final que han alcanzado un compromiso sobre el reparto interno de la cuota de producción a partir del 1 de enero de 2024.



Tras un ligero ajuste se dejará así en 40,46 millones de barriles diarios (mbd) la oferta total del grupo.



Por otra parte, la alianza decidió recurrir en el futuro únicamente a fuentes independientes para determinar el cumplimiento de sus cuotas de producción, para darle al mercado más fiabilidad y transparencia, según destacó el ministro saudita.



El barril del petróleo Brent terminó el viernes en 76,08 dólares y el del petróleo intermedio de Texas (WTI) quedó en 71,74 dólares, cotizaciones muy distantes de las superiores a los 100 dólares/barril que había hace un año.



La próxima conferencia ministerial de la OPEP y sus aliados, ha sido convocada para el 26 de noviembre próximo.



La reunión ministerial estuvo marcada por la exclusión de varios medios de comunicación anglosajones, como las agencias Reuters y Bloomberg, así como el diario Wall Street Journal, cuyos reporteros acudieron a Viena pero no obtuvieron la acreditación para asistir a la rueda de prensa.



Según explicó el secretario general de la OPEP, Haitham Al Ghais, durante la rueda de prensa, se extendieron invitaciones a periodistas de todo el mundo para cubrir la reunión ministerial.



Sin embargo, el dirigente kuwaití no dio explicaciones de por qué algunos medios, muy habituales en estas cumbres, no recibieron esa invitación.



Esta decisión, que suscitó protestas de varias asociaciones de prensa en Viena, que la consideran arbitraria y un límite a la libertad de expresión, no tiene precedente en la historia reciente de la OPEP. EFE