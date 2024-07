Arabia Saudita niega cualquier implicación en el ataque de Israel contra los hutíes del Yemen

Arabia Saudita, que interviene militarmente en el Yemen desde 2015 contra los terroristas hutíes, negó este domingo cualquier implicación en el ataque israelí de ayer que provocó la muerte de al menos tres personas y heridas graves a casi 90 en el puerto de la localidad yemení de Al Hodeida.



«El Reino de Arabia Saudita no tiene ninguna relación ni participación en el ataque de Al Hodeida», dijo el portavoz del Ministerio de Defensa del país árabe, general de brigada Turki al Maliki, en un escueto comunicado reproducido por la agencia de noticias oficial saudita SPA.



Asimismo, el militar «subrayó que el Reino no permitirá que ninguna entidad viole su espacio aéreo», después de que anoche circularan rumores que apuntaban a que Arabia Saudita habría permitido a Israel usar su espacio aéreo para que los aviones de combate del Estado judío bombardearan el puerto de Al Hodeida.



El de ayer fue el primer ataque de Israel contra territorio yemení, y se produjo en respuesta al lanzamiento de un dron hutí que el día anterior dejó un muerto en la ciudad mediterránea israelí de Tel Aviv, en la primera acción de los terroristas hutíes contra el Estado judío con víctimas mortales.



Arabia Saudita, que se encuentra entre el Yemen e Israel, ha sido acusada en varias ocasiones por los rebeldes yemeníes de actuar como la primera línea de defensa del Estado judío y de interceptar drones y misiles lanzados por los hutíes contra territorio israelí, aunque Riad nunca se pronuncia acerca de estas acciones y se distancia del conflicto entre ambas partes.



De hecho, el reino árabe pidió «moderación» cuando Estados Unidos y el Reino Unido iniciaron a mediados de enero una campaña de bombardeos contra posiciones de los hutíes en el Yemen en represalia por los ataques del grupo respaldado por Irán contra la navegación comercial en el mar Rojo.



Arabia Saudita interviene en el Yemen desde 2015 al frente de una coalición militar contra los hutíes, pero desde 2022 se ha querido reconvertir como mediador en un conflicto enquistado que también ha tenido repercusiones en su seguridad nacional.



Por otra parte, antes del estallido de la guerra en Gaza en octubre pasado, las autoridades sauditas manifestaron públicamente su interés en normalizar sus relaciones con Israel -país al que no reconocen- aunque condicionaron esta medida al establecimiento de un Estado palestino. Aurora y EFE