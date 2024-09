Apocalipsis 7/10, ¿Apocalipsis mañana?

Por Mauricio Aliskevicius.

Considero perfecta la aclaración de la redacción de Aurora del momento en que recibieron mi artículo anterior. Veo que hay lectores que no la tomaron en cuenta.

Mi anterior artículo (Apocalipsis now???) fue escrito inmediatamente de ver el resultado del discurso de nuestro primer ministro en la ONU, o sea antes de saberse del bombardeo en Líbano y sus resultados, antes del atardecer del viernes y la llegada del shabat.

Por supuesto que toda la actuación militar y la necesaria de inteligencia para el éxito de la misma cambian en mucho el ambiente de los israelíes que estamos desilusionados por el fatídico 7 de octubre y sus consecuencias. Pero muchas cosas no cambiaron, y las mencionaré a continuación.

– La guerra con Hamás – La grandiosa eficacia de lo que llamaría “Operación Nasrallah”, comenzada con la explosión de los intercomunicadores, seguida con el bombardeo de la sede del comando central de Hezbollah, causando la muerte de casi toda la cúpula militar y muchos más, y no terminada aún pues en estos momentos siguen los bombardeos y se dice que comenzó la entrada de nuestro ejército a través de la frontera norte hacia el río Litani, si bien quedará para la Historia al nivel de otras hazañas militares como las de la Guerra de los Seis Días, nos deja más claro que nunca que cuanto antes se debe investigar qué sucedió con ésta que yo llamo “grandiosa eficacia” el día 7 de octubre y los años que lo precedieron. Los humanos cometemos errores, pero el error más grave es no investigar para evitar repetirlos. Las culpabilidades deben salir a la luz.

Si tomamos en cuenta que la cúpula de nuestro ejército, de los servicios de inteligencia y el gobierno central casi no tuvo cambios, por lo que quienes fallaron el 7 de octubre son quienes triunfaron en estos días, es imperativo la investigación, como lo fue cuando fallamos en la guerra de Iom Kipur.

2 – La liberación de los rehenes – Lo escrito en mi artículo sigue vigente, con un agravante lógico: Sinwar, que según parece sigue vivo, tendrá más precaución que antes visto lo que le sucedió a Nasrallah, por lo que buscará el escondite que le dé mayor seguridad, y usará a los rehenes como escudo de forma que esté más protegido aún de las bombas de nuestra aviación. Tampoco usará artefactos electrónicos, por lo que estará desconectado de toda posibilidad de discutir un trato para la liberación de los rehenes. O sea que hemos dado un gran paso, pero perdimos esta posibilidad.

3 – La guerra contra Hezbollah – Se ganó una gran batalla, pero no la guerra, que continúa hoy. Ya hemos visto que comenzó el recambio de sus comandantes, siguen los bombardeos, y lo más grave: ya hubo un intento de Irán de enviar un avión con armas y/o combatientes. El avión regresó, pero será imposible que no haya más intentos por vía terrestre o marítima. Irán, sus ayatolas y su Guardia Revolucionaria no se quedarán quietos. También continuarán la Guerra Irak, Yemen y Siria. Un solo cambio se vislumbra a nuestro favor. Las poblaciones reprimidas de Líbano, Siria, Irán, al saber que cabecillas como Nasrallah pueden caer, tendrán más valor para enfrentarse a sus respectivos gobiernos.

4 – El tratado de paz con Arabia Saudita – Puede ser que en el futuro haya algún avance, pero por un tiempo no veo que aparezcan cambios.

5 – Las Naciones Unidas – Demostró lo que es, quedó a la vista el desprecio generalizado al dejar casi vacía la sala, y ya estarán buscando de qué forma insistir con las acusaciones de crímenes de guerra después de ver los escombros en Beirut, que los semejarán a los de Gaza.

6 – Irán – No cambia una sola palabra lo que expresé antes de la muerte de Nasrallah.

7 – El futuro de Israel – Escribí “malo, muy malo”, tal vez hoy debería pronosticar solamente “malo”, pero ganar una batalla no es ganar la guerra, eliminar un ejército deja en pie otros ejércitos. Y lo que es peor, quedó en pie la cúpula del eje del mal. Por si alguno lo duda, estaba en Teherán, pero desde ayer ya no tenemos esa seguridad porque desconocemos la ubicación del bunker al que llevaron a Jamenei.

Deseo hoy agregar algunos conceptos con respecto a reacciones de lectores a mi anterior artículo.

Las disidencias expresadas con educación y respeto son siempre bienvenidas, me gusta escucharlas porque de ellas aprendo.

Quienes insultan y adjetivan no merecen respuesta.

Por último, alguna frase de personas inteligentes, aunque sean repetitivas.

La política es la segunda profesión más antigua del mundo. A veces creo que se parece mucho a la primera.

Ronald Reagan

Los pañales y los políticos han de cambiarse a menudo… y por los mismos motivos.

George Bernard Shaw

Puedes engañar a todo el mundo algún tiempo,

Puedes engañar a algunos todo el tiempo,

Pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo.Abraham Lincoln.

